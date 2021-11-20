SON DAKİKA | Yörük kızı Müslüme bu tepede bulundu! Müge Anlı'da aranıyordu! Ailesi acı haberi alınca yıkıldı...

Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da aranan Yörük kızı Müslüme'ye ağladı. Mersin'de 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme Yağal, sır bir şeklide ortadan kaybolmuştu. Arama çalışmalarının 10. gününde acı haber geldi. Küçük Müslüme'nin cesedi kaybolduğu yerden 7 kilometre uzaklıkta bulundu... Torunuyla aynı ismi taşıyan anneanne Müslüme Yağal, torununun o bölgeye kadar yürüyemeyeceğini belirterek, "Oraya kadar yürüyeceğine hiç umudumuz yok. Ben Karaman'da oturuyorum, buraları çok bilmem. Çocuğumuzun incelenmesini istiyoruz. Acı haberler geldi, ciğerlerimize oturdu" dedi. Müslüme'nin bulunduğu yer de görüntülendi. İşte son dakika detayları...