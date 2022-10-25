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Giriş Tarihi: 25.10.2022 13:48 Güncelleme Tarihi: 25.10.2022 13:50

Sözleşmeliye kadro son dakika: Kapsam belirlendi! 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak, son durum nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma listesinde bir süredir yer alan sözleşmeli personelin kadroya geçişi hakkındaki düzenlemede son adımlar atılıyor. Bakan Bilgin'den gelen son dakika açıklaması ile sözleşmeliye kadro detayları belli oldu ve kapsam belirlendi. Kamuda çalışan personel yılbaşından bu yana yanıt arıyor: Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler? Son açıklama ile kapsam belirlenirken Vedat Bilgin ve Memur-SEN son toplantı zamanını da açıkladı. Peki, 2022 sözleşmeliye kadro son durum nedir, ne zaman gelir? İşte, son dakika açıklaması ile detaylar…

Sözleşmeliye kadro son dakika: Kapsam belirlendi! 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak, son durum nedir?

Sözleşmeliye kadro 2022 son dakika gelişmeleri ile personelin gündeminde. Bakan Vedat Bilgin açıklaması ile kapsam ve son toplantı tarihi belirlenirken sözleşmelinin personele kadro çalışması geri sayıma başladı. Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, kimleri kapsıyor, şartları neler gibi sorular yanıt aramaya başladı. Bakan Bilgin ve Memur-SEN toplantıları sonucunda düzenlenen çalışma için son adımlar atılıyor. Düzenlemenin ne zaman mecliste olacağı merak konusu. İşte, sözleşmeliye kadro son durum

Sözleşmeliye kadro son dakika: Kapsam belirlendi! 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak, son durum nedir?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: "ÇALIŞMAYI BİTİRMEK ÜZEREYİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son açıklamasında sözleşmeliye kadro ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Düzenleme ile ilgili bu hafta son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B'liler olacak"

Bakan Bilgin daha önce de şu sözlerle çalışmayı anlatmıştı:

"Kamuda özel durumlar dışındaki tüm sözleşme türlerini tek tipe indireceğiz. Kamu görevlilerinin tüm haklarını onlara vereceğiz ve kadro tahsis edeceğiz. Bu çalışmayı tahmin ediyorum ki bu ay sonunda bitireceğiz."

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Sözleşmeliye kadro son dakika: Kapsam belirlendi! 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak, son durum nedir?

SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI ŞEKİLLENİYOR!

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar verilecek. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, geçtiğimiz günlerde Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

Sözleşmeliye kadro son dakika: Kapsam belirlendi! 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak, son durum nedir?

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.

Sözleşmeliye kadro son dakika: Kapsam belirlendi! 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak, son durum nedir?

"KADRO İŞ BARIŞINA VE VERİMLİLİĞE KATKI SAĞLADI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

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