Sözleşmeliye kadro son dakika: Kapsam belirlendi! 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak, son durum nedir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışma listesinde bir süredir yer alan sözleşmeli personelin kadroya geçişi hakkındaki düzenlemede son adımlar atılıyor. Bakan Bilgin'den gelen son dakika açıklaması ile sözleşmeliye kadro detayları belli oldu ve kapsam belirlendi. Kamuda çalışan personel yılbaşından bu yana yanıt arıyor: Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek, şartları neler? Son açıklama ile kapsam belirlenirken Vedat Bilgin ve Memur-SEN son toplantı zamanını da açıkladı. Peki, 2022 sözleşmeliye kadro son durum nedir, ne zaman gelir? İşte, son dakika açıklaması ile detaylar…