Video Ekonomi Sözleşmeli personel düzenlemesinde SON DAKİKA! Bakan Bilgin: "Çalışmamız bu hafta son şeklini alacak" | Video
Sözleşmeli personel düzenlemesinde SON DAKİKA! Bakan Bilgin:

Sözleşmeli personel düzenlemesinde SON DAKİKA! Bakan Bilgin: "Çalışmamız bu hafta son şeklini alacak" | Video

25.10.2022 | 09:16

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Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.

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