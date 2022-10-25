Sözleşmeli personel düzenlemesinde SON DAKİKA! Bakan Bilgin: "Çalışmamız bu hafta son şeklini alacak" | Video
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Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sözleşmeliye kadro için açıklamada bulundu. Bakan Bilgin, "Düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Kapsamda sadece 4B'liler olacak" dedi.