Tv8 ekranlarının uzun soluklu dizisi Survivor, için heyecan dorukta. Masterchef 2022 bugün final yaparak sezona veda edecek. MasterChef'in hemen ardından ise Survivor 2022 All Star başlayacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımının mücadele edeceği yarışmanın ilk fragmanı geçtiğimiz gün yayınlandı. Bilindiği üzere Survivor bu yıl All Star konsepti ile ekranlarda olacak. Peki, Survivor ne zaman, hangi gün başlıyor? 2022 Survivor All Star yeni sezon ilk bölümü yarın mı? İşte Ünlüler-Gönüllüler takımı