Video Yaşam Fragman yayınlandı: Survivor 2022'de korkutan sakatlık! Survivor 2022 All Star ne zaman, hangi gün başlıyor?
Fragman yayınlandı: Survivor 2022'de korkutan sakatlık! Survivor 2022 All Star ne zaman, hangi gün başlıyor?

Fragman yayınlandı: Survivor 2022'de korkutan sakatlık! Survivor 2022 All Star ne zaman, hangi gün başlıyor?

14.01.2022 | 09:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Fragman yayınlandı: Survivor 2022’de korkutan sakatlık! Survivor 2022 All Star ne zaman, hangi gün başlıyor? 01:12
Fragman yayınlandı: Survivor 2022'de korkutan sakatlık! Survivor 2022 All Star ne zaman, hangi gün başlıyor? 14.01.2022 | 09:40
Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi | Video 00:21
Köye giderken önüne çıkan domuz sürüsünü böyle görüntüledi | Video 14.01.2022 | 09:43
Polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti | Video 00:19
Polisler yolda kalan sürücüye aracını iterek yardım etti | Video 14.01.2022 | 09:31
Linet yeni evini paylaştı, kirası dudak uçuklattı | Video 01:00
Linet yeni evini paylaştı, kirası dudak uçuklattı | Video 14.01.2022 | 09:28
İstanbul’da binanın kömürlüğü kavga sonrası ateşe verildi, panik yapan 1 kişi üçüncü kattan atladı 04:21
İstanbul'da binanın kömürlüğü kavga sonrası ateşe verildi, panik yapan 1 kişi üçüncü kattan atladı 14.01.2022 | 08:35
Çorum’da 577 kilo sahte alkol ele geçirildi | Video 01:18
Çorum'da 577 kilo sahte alkol ele geçirildi | Video 14.01.2022 | 09:23
Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı | Video 05:15
Lüks otomobil tır dorsesinin altına girdi: 2 ağır yaralı | Video 14.01.2022 | 08:51
Mersin’de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu | Video 02:56
Mersin'de tefeci ve kaçakçılara şafak operasyonu | Video 14.01.2022 | 08:51
Kar ve buzlanma tır sürücülerinin çilesi oldu | Video 04:43
Kar ve buzlanma tır sürücülerinin çilesi oldu | Video 14.01.2022 | 08:55
Ordu’da bentonit fabrikasında yangın | Video 01:32
Ordu'da bentonit fabrikasında yangın | Video 14.01.2022 | 08:55
Adana’da sahte polis ve savcılara operasyon: 20 gözaltı kararı 01:04
Adana’da sahte polis ve savcılara operasyon: 20 gözaltı kararı 14.01.2022 | 08:59
Bayburt’ta kar yağışı ve soğuk hava | Video 05:03
Bayburt’ta kar yağışı ve soğuk hava | Video 14.01.2022 | 08:24
Ceyhan’da trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı | Video 02:02
Ceyhan’da trafik kazası 1 ölü, 2 yaralı | Video 14.01.2022 | 08:26
İstanbul Eyüpsultan’da otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve arkadaşı kayıplara karıştı 01:48
İstanbul Eyüpsultan'da otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve arkadaşı kayıplara karıştı 14.01.2022 | 08:36
Hakkari Yüksekova’da durdurulan kamyonetteki 53 kilo eroini ’tipi’ ve ’pars’ buldu 00:44
Hakkari Yüksekova'da durdurulan kamyonetteki 53 kilo eroini 'tipi' ve 'pars' buldu 14.01.2022 | 08:35
Köyceğiz’de göl taştı, restoran ve kafeleri su bastı | Video 02:11
Köyceğiz'de göl taştı, restoran ve kafeleri su bastı | Video 13.01.2022 | 23:45
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşkı doludizgin sürüyor! | Video 00:15
Destan’ın Akkız’ı Ebru Şahin’den Cedi Osman paylaşımı! Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın aşkı doludizgin sürüyor! | Video 13.01.2022 | 22:18
Alanya’da yangın paniği | Video 00:27
Alanya’da yangın paniği | Video 13.01.2022 | 21:44
SON DAKİKA: Alanya’daki yangın paniği kamerada 00:27
SON DAKİKA: Alanya'daki yangın paniği kamerada 13.01.2022 | 21:48
SON DAKİKA: Alanya’da 3 katlı binanın çökme anı kamerada 00:25
SON DAKİKA: Alanya’da 3 katlı binanın çökme anı kamerada 13.01.2022 | 21:35

Survivor 2022 All Star için büyük gün geldi! Survivor 2022 All Star 15 Ocak 2021 Cumartesi (Yarın) TV 8'de başlıyor!

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA