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Haberler Yaşam Terminal filmi İstanbul’da gerçek oldu: 2 aydır havalimanında yaşıyor!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:12

Terminal filmi İstanbul’da gerçek oldu: 2 aydır havalimanında yaşıyor!

Başrolünde Tom Hanks'in oynadığı Terminal filmi gerçek oldu. Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani ülkesine de geri dönmek istemedi. Ankara'dan vize başvurusu yapan Kaviani, buradan da ret cevabı aldı. Bunun üzerine İstanbul'a geri dönen akademisyen 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşıyor

DHA
Terminal filmi İstanbul’da gerçek oldu: 2 aydır havalimanında yaşıyor!

Kanada Toronto'da hayatını sürdüren ve oturum süresi dolan İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesi İran'a geri döndü.

Terminal filmi İstanbul’da gerçek oldu: 2 aydır havalimanında yaşıyor!

İddiaya göre buradan Kanada'ya gitmek için vize başvurusunda bulunan İranlı akademisyen ret cevabı aldı.

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Terminal filmi İstanbul’da gerçek oldu: 2 aydır havalimanında yaşıyor!

Bu kez Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan İranlı akademisyen Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya gitti. Buradan da ret cevabı alan İranlı akademisyen İstanbul Havalimanı'na geri döndü.

Terminal filmi İstanbul’da gerçek oldu: 2 aydır havalimanında yaşıyor!

Kanada'ya gidemeyen, İran'a da geri dönmek istemeyen kadın yolcu İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya başladı.

Terminal filmi İstanbul’da gerçek oldu: 2 aydır havalimanında yaşıyor!

Terminalde yolcu bekleme alanlarında uyuyan, İranlı yolcu yaklaşık 2 aydır havalimanında kalıyor.

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