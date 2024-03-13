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Terminal filmi İstanbul’da gerçek oldu: 2 aydır havalimanında yaşıyor!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
13:12
Terminal filmi İstanbul’da gerçek oldu: 2 aydır havalimanında yaşıyor!
Başrolünde Tom Hanks'in oynadığı Terminal filmi gerçek oldu. Kanada'da oturum süresi dolduğu için vize başvurusu kabul edilmeyen İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani ülkesine de geri dönmek istemedi. Ankara'dan vize başvurusu yapan Kaviani, buradan da ret cevabı aldı. Bunun üzerine İstanbul'a geri dönen akademisyen 2 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşıyor