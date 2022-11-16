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Terörist Ahlam Albashır'ı görenler konuştu: Gece buraya giriyordu...
Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:57
Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
10:58
Terörist Ahlam Albashır'ı görenler konuştu: Gece buraya giriyordu...
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bombayı bırakıp kaçan terörist Ahlam Albashır kısa sürede yakalanarak kelepçelendi. Kadın teröristin İstanbul Esenler'de hem yaşadığı hem de çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi. Kadın teröristi gören bir vatandaş, "Gece saat 22.00 gibi buraya giriyordu. Kıyafetlerinden tanıdım. Tüylerim diken diken oldu" dedi