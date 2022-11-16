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Haberler Yaşam Terörist Ahlam Albashır'ı görenler konuştu: Gece buraya giriyordu...
Giriş Tarihi: 16.11.2022 10:57 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 10:58

Terörist Ahlam Albashır'ı görenler konuştu: Gece buraya giriyordu...

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıda 6 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bombayı bırakıp kaçan terörist Ahlam Albashır kısa sürede yakalanarak kelepçelendi. Kadın teröristin İstanbul Esenler'de hem yaşadığı hem de çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi. Kadın teröristi gören bir vatandaş, "Gece saat 22.00 gibi buraya giriyordu. Kıyafetlerinden tanıdım. Tüylerim diken diken oldu" dedi

Terörist Ahlam Albashır’ı görenler konuştu: Gece buraya giriyordu...

Beyoğlu İstiklal Caddesi 'nde pazar günü gerçekleşen terör saldırısında bombayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'in emniyetteki işlemleri sürerken, Esenler Kazım Karabekir Mahallesi'nde hem yaşadığı hem de çalıştığı tekstil atölyesi görüntülendi.

Terörist Ahlam Albashır’ı görenler konuştu: Gece buraya giriyordu...

Mahalle sakinleri ise kadının kimseyle konuşmadığını ve sadece telefonla ilgilendiğini söyledi.

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Terörist Ahlam Albashır’ı görenler konuştu: Gece buraya giriyordu...

Mahalle sakinlerinden Mesut Karadağ, "Kadın sürekli makyajlı ve bakımlıydı. Dar siyah pantolon giyiyordu. Hiç kimseyle konuşmaz sürekli telefonla oynardı. Ben işverenle görüşmüştüm ilk geldiği zamanlarda.

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Terörist Ahlam Albashır’ı görenler konuştu: Gece buraya giriyordu...

Bunların karı koca olduğunu ve kalacak yerleri olmadığı için burada kaldıklarını söyledi. 4 aya yakın burada kaldılar.

Terörist Ahlam Albashır’ı görenler konuştu: Gece buraya giriyordu...

Diğer adamı görmedim. İçeri girip çıkıyordum ama kocası kim diye sormadım sadece kadın dikkatimi çekmişti.

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