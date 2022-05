Haberler Yaşam Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı! Thor: Love and Thunder ne zaman vizyona girecek ve çıkacak?

Giriş Tarihi: 24.05.2022 20:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 20:27

Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı! Thor: Love and Thunder ne zaman vizyona girecek ve çıkacak?

Marvel hayranlarının merakla beklediği Thor: Love and Thunder için geri sayım başladı. Filmden ilk fragman yayınlanırken öte yandan bu fragmanla beraber Marvel evrenine yepyeni oyuncuların katılması da dikkatleri üzerine çekti. Buunlardan en çok dikkat çekeni Christian Bale'in canlandırdığı Gorr the God Butcher oldu. Filmi heyecanla bekleyen binlerce kişi "Thor: Love and Thunder fragmanı ile ne zaman vizyona girecek ve çıkacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Thor: Love and Thunder fragmanı izle ekranı ve heyecan dolu yapıma dair detaylar...