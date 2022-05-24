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Haberler Yaşam Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı! Thor: Love and Thunder ne zaman vizyona girecek ve çıkacak?
Giriş Tarihi: 24.05.2022 20:20 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 20:27

Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı! Thor: Love and Thunder ne zaman vizyona girecek ve çıkacak?

Marvel hayranlarının merakla beklediği Thor: Love and Thunder için geri sayım başladı. Filmden ilk fragman yayınlanırken öte yandan bu fragmanla beraber Marvel evrenine yepyeni oyuncuların katılması da dikkatleri üzerine çekti. Buunlardan en çok dikkat çekeni Christian Bale'in canlandırdığı Gorr the God Butcher oldu. Filmi heyecanla bekleyen binlerce kişi "Thor: Love and Thunder fragmanı ile ne zaman vizyona girecek ve çıkacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte Thor: Love and Thunder fragmanı izle ekranı ve heyecan dolu yapıma dair detaylar...

Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı! Thor: Love and Thunder ne zaman vizyona girecek ve çıkacak?

Marvel Comics karakteri Thor'u temel alan amerikan süper kahraman filmi Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı. Filmin yeni fragmanında Christian Bale'in canlandırdığı kötü karaktere de bolca yer verildi. Komedinin de bolca yer aldığı fragman, bazı marvel hayranları tarafından eleştirilirken film, şimdiden büyük ses getirdi. Peki, Thor: Love and Thunder fragmanı ile ne zaman vizyona girecek ve çıkacak? İşte Thor: Love and Thunder fragmanı ve yapıma dair detaylar...

Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı! Thor: Love and Thunder ne zaman vizyona girecek ve çıkacak?

THOR: LOVE AND THUNDER KONUSU NEDİR?

Thor: Love and Thunder, Asgard'ın kralı olan Thor'un orta yaş krizine girip Galaksinin Koruyucuları'yla yolculuğa çıktığı sırada bir yerde Gorr the God Butcher'ın hayatına girmesiyle havayı değiştirecek. Gorr the God Butcher, fragmandaki "Tüm tanrılar ölecek." sözüyle Thor ve tüm tanrıları öldürmeyi amaçlıyor.

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Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı! Thor: Love and Thunder ne zaman vizyona girecek ve çıkacak?

Fragmanın bir bölümünde Avengers: Endgame'de kilo alan Thor'un bu kiloları yeniden vermeye çalıştığını da görüyoruz. Thor, savaş sırasındaysa sekiz yıldır görmediği eski sevgilisi Mighty Thor Jane Foster ile karşılaşıyor. Öte yandan fragmanda Russell Crowe'un canlandırdığı Zeus tanrısını da görüyoruz.

Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı! Thor: Love and Thunder ne zaman vizyona girecek ve çıkacak?

OYUNCULAR KİMLER?

Marvel Sinematik Evreni'nin 29. filmi olup başrollerinde Chris Hemsworth, Christian Bale, Natalie Portman ve Tessa Thompson yer almaktadır.

İşte filmin ilk fragmanı;

Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı! Thor: Love and Thunder ne zaman vizyona girecek ve çıkacak?

Thor: Love and Thunder fragmanı izle! Thor: Love and Thunder filmi ilk fragmanı altyazılı yayınlandı | VİDEO

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