Thor: Love and Thunder fragmanı izle! Thor: Love and Thunder filmi ilk fragmanı altyazılı yayınlandı | VİDEO

Marvel Comics karakteri Thor'u temel alan amerikan süper kahraman filmi Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı. Filmin yeni fragmanında Christian Bale'in canlandırdığı kötü karaktere de bolca yer verildi. Komedinin de bolca yer aldığı fragman, bazı marvel hayranları tarafından eleştirilirken film, şimdiden büyük ses getirdi.

Marvel hayranlarının merakla beklediği Thor: Love and Thunder için geri sayım başladı. Filmden ilk fragman yayınlanırken öte yandan bu fragmanla beraber Marvel evrenine yepyeni oyuncuların katılması da dikkatleri üzerine çekti. Buunlardan en çok dikkat çekeni Christian Bale'in canlandırdığı Gorr the God Butcher oldu.