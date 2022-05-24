Thor: Love and Thunder fragmanı izle! Thor: Love and Thunder filmi ilk fragmanı altyazılı yayınlandı | VİDEO
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Marvel Comics karakteri Thor'u temel alan amerikan süper kahraman filmi Thor: Love and Thunder fragmanı yayınlandı. Filmin yeni fragmanında Christian Bale'in canlandırdığı kötü karaktere de bolca yer verildi. Komedinin de bolca yer aldığı fragman, bazı marvel hayranları tarafından eleştirilirken film, şimdiden büyük ses getirdi.