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Haberler Yaşam THY’den Alper Gezeravcı'nın ailesini duygulandıran anons: Ay Yıldızımızı uzaya çıkaran…
Giriş Tarihi: 22.01.2024 12:24 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 12:34

THY’den Alper Gezeravcı'nın ailesini duygulandıran anons: Ay Yıldızımızı uzaya çıkaran…

Türk astronot Alper Gezeravcı'nın annesi Sıddıka Gezeravcı ile babası Ali Gezeravcı da oğullarının uzaya fırlatılma anına tanıklık etmek için ABD'ye gitti. Milyonların kalbinin bir olup attığı o dakikalara tanıklık etti. Dönüşte ise THY uçağında pilotun yaptığı anonsla hem şaşırdı hem de mutluluk gözyaşlarını gizleyemedi…

DHA
THY’den Alper Gezeravcı’nın ailesini duygulandıran anons: Ay Yıldızımızı uzaya çıkaran…

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, tarihi bir göreve imza attı. 19 Ocak günü saat 00.49'da SpaceX'e ait uzay aracı Axiom-3 ile uzaya çıkan ilk Türk olmayı başardı. Türk bayrağının uzayda dalgalanmasını sağlayan Alper Gezeravcı, 84 milyonun göğsünü kabarttı.

THY’den Alper Gezeravcı’nın ailesini duygulandıran anons: Ay Yıldızımızı uzaya çıkaran…

Gezeravcı'nın ailesi de tarihi ana tanıklık etmek için ABD'ye gitmişti.

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THY’den Alper Gezeravcı’nın ailesini duygulandıran anons: Ay Yıldızımızı uzaya çıkaran…

THY'DEN DUYGULANDIRAN SÜRPRİZ!

Alper Gezeravcı'nın uzaya fırlatıldığı ana tanıklık eden anne Sıddıka Gezeravcı ve baba Ali Gezeravcı, geçtiğimiz gün THY'nin Miami seferiyle Türkiye'ye geldi.

THY uçağında Gezeravcı ailesini gururlandıran anons | Video

THY’den Alper Gezeravcı’nın ailesini duygulandıran anons: Ay Yıldızımızı uzaya çıkaran…

Dönüş yolunda, THY pilotu, uçak içerisinde yaptığı bilgilendirme anonsu ile Gezeravcı ailesi hem şaşırdı hem de gururlandı.

THY’den Alper Gezeravcı’nın ailesini duygulandıran anons: Ay Yıldızımızı uzaya çıkaran…

THY pilotu yaptığı anonsta, "Dün gece Türkiye saati ile 00:49'da milli gururumuz, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı uzaya uğurladık. Biz bu uçuşu gerçekleştirmekte iken, Ay Yıldızımızı uzaya çıkaran astronotumuzu taşıyan uzay aracı, 35 saat 30 dakikalık yolculuğun ardından uluslararası uzay istasyonuna Türkiye saatiyle 12:19'da kenetlenecek.

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