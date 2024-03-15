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Haberler Yaşam Tom Hanks'in Terminal filmini hatırlamıştı: O akademisyen hakkında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:44 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 16:44

Tom Hanks'in Terminal filmini hatırlamıştı: O akademisyen hakkında çarpıcı gelişme!

İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, bir süre önce ülkesi İran'a gitti. Ancak iddialara göre hakkında siyasi yasak kararı alınınca geri dönmek istedi. Türkiye'ye dönen Kaviani'nin vize başvurusu reddedildi. 2 aydan beri İstanbul Havalimanı'nda kalan akademisyenin durumu, akıllara Tom Hanks'in başrolünü oynadığı Terminal filmini akıllara getirdi. Yaşadıklarıyla gündem olan Dr. Shiva Kaviani için yetkililer harekete geçti.

DHA
Tom Hanks’in Terminal filmini hatırlamıştı: O akademisyen hakkında çarpıcı gelişme!

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşamını sürdüren İranlı akademisyen Tahran Üniversitesi mezunu Dr. Shiva Kaviani bir süre önce ülkesi İran'a gitti.

Tom Hanks’in Terminal filmini hatırlamıştı: O akademisyen hakkında çarpıcı gelişme!

Ancak iddialara göre hakkında siyasi yasak kararı alınınca ülkesinden ayrılarak Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi.

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Tom Hanks’in Terminal filmini hatırlamıştı: O akademisyen hakkında çarpıcı gelişme!

Ocak ayında Gürbulak Sınır Kapısından Türkiye'ye girmiş ardından da Kanada'ya yeniden vize başvurusu yapmak için Ankara'ya giden Dr. Shiva Kaviani'nin talebi Kanada'da oturum izni dolduğu için reddedildi.

Tom Hanks’in Terminal filmini hatırlamıştı: O akademisyen hakkında çarpıcı gelişme!

İki aydan beri İstanbul Havalimanı'nda kalan Dr. Shiva Kaviani'nin durumu akıllara Tom Hanks'in başrolünü oynadığı Terminal filmini akıllara getirdi.

Tom Hanks’in Terminal filmini hatırlamıştı: O akademisyen hakkında çarpıcı gelişme!

KANADA'YA GİDEMEDİ, İRAN'I İSTEMEDİ

Vize başvurusu reddedildiği için Kanada'ya gidemeyen, İran'a da dönmek istemeyen Dr. Kaviani yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul Havalimanında hayatına devam etti. İranlı kadın yolcunun haberinin yapılmasının ardından havalimanı polisi, İl Göç Müdürlüğüyle irtibata geçti.

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