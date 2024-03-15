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Tom Hanks'in Terminal filmini hatırlamıştı: O akademisyen hakkında çarpıcı gelişme!
Giriş Tarihi: 15.03.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
16:44
Tom Hanks'in Terminal filmini hatırlamıştı: O akademisyen hakkında çarpıcı gelişme!
İranlı akademisyen Dr. Shiva Kaviani, bir süre önce ülkesi İran'a gitti. Ancak iddialara göre hakkında siyasi yasak kararı alınınca geri dönmek istedi. Türkiye'ye dönen Kaviani'nin vize başvurusu reddedildi. 2 aydan beri İstanbul Havalimanı'nda kalan akademisyenin durumu, akıllara Tom Hanks'in başrolünü oynadığı Terminal filmini akıllara getirdi. Yaşadıklarıyla gündem olan Dr. Shiva Kaviani için yetkililer harekete geçti.