Trabzon’da şok görüntü: Fuhuş baskınında kadınlardan inanılmaz hareket!

Sosyal medya üzerinden ilan vererek müşteri temin eden ve fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadın hakkında Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama suçundan adli tahkikat başlatılırken, alınan ifadelerinin ardından sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.