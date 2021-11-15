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Haberler Yaşam Trabzon'da şok görüntü: Fuhuş baskınında kadınlardan inanılmaz hareket!
Giriş Tarihi: 15.11.2021 10:08 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 10:09

Trabzon'da şok görüntü: Fuhuş baskınında kadınlardan inanılmaz hareket!

Trabzon'da hareketli saatler yaşandı. Polis, bir eve fuhuş baskını yapıldı. Karşılarında ekipleri gören kadınlar ise balkondan atladı. İşte ilginç olayın ayrıntıları

ÖZGÜR ÖZDEMİR
Trabzon’da şok görüntü: Fuhuş baskınında kadınlardan inanılmaz hareket!

TRABZON'DA FUHUŞ OPERASYONU

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ,Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ortahisar ilçesinin İskenderpaşa mahallesindeki bir evde fuhuş yapıldığını tespit etti.

Trabzon’da şok görüntü: Fuhuş baskınında kadınlardan inanılmaz hareket!

FUHUŞ BASKININDA ŞOK HAREKET!

Evi incelemeye alan polis ekipleri evden çıkan ve inşaat işçisi oldukları belirlenen 2 erkek şahıs ile görüştükten sonra fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadının yaşadığı eve baskın düzenledi.

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Trabzon’da şok görüntü: Fuhuş baskınında kadınlardan inanılmaz hareket!

Savcılık talimatıyla Polis ekipleri eve girmeye çalıştığı sırada ekipleri gören yabancı uyruklu Aynur E. (24) ve Aytaj M. (23) balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Trabzon’da şok görüntü: Fuhuş baskınında kadınlardan inanılmaz hareket!

Evin 1. katından atlayarak kaçmaya çalışan yabancı uyruklu Aynur E. isimli kadın sol bacak kaval kemiğini kırarken, tedavi için polis ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesine getirildi.

Fuhuş baskınında balkondan atlayıp kaçmaya çalışan Azeri kadın bacağını kırdı | Video

Trabzon’da şok görüntü: Fuhuş baskınında kadınlardan inanılmaz hareket!

Sosyal medya üzerinden ilan vererek müşteri temin eden ve fuhuş yaptıkları belirlenen 2 kadın hakkında Fuhşa Teşvik Aracılık ve Zorlama suçundan adli tahkikat başlatılırken, alınan ifadelerinin ardından sınır dışı edilmeleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

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