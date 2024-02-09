Haberler
Yaşam
Türk turistler Bali'de kabusu yaşadı: Bizi zorla odaya sokup…
Giriş Tarihi: 09.02.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:31
Türk turistler Bali'de kabusu yaşadı: Bizi zorla odaya sokup…
Fatoş ve Niyazi Solak çifti tatil için Bali'ye gitti. Buradaki Batur Dağı'nda trekking yapmak isteyen ikili, rehber görünümlü turist avcıları tarafından sopayla tehdit edildi. Büyük korku yaşayan ikili, doğruca polise gitti. O anlarda çektikleri videoyu da polislere izletip, turist avcılarından şikayetçi olan Solak çifti, yaşadıklarından şöyle bahsetti.