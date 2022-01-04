Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Yeğenini ezen haladan dikkat çeken paylaşım

Türkiye, İzmir'de halası Zerrin Kara tarafından ezilip yaşamını yitiren Eymen Kara'ya ağlamıştı. Acılı baba, kız kardeşinin yargılanması için çağrı yapmıştı. Olaydan sonra psikolojik destek alan hala ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı...