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Haberler Yaşam Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Yeğenini ezen haladan dikkat çeken paylaşım
Giriş Tarihi: 04.01.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 04.01.2022 15:26

Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Yeğenini ezen haladan dikkat çeken paylaşım

Türkiye, İzmir'de halası Zerrin Kara tarafından ezilip yaşamını yitiren Eymen Kara'ya ağlamıştı. Acılı baba, kız kardeşinin yargılanması için çağrı yapmıştı. Olaydan sonra psikolojik destek alan hala ise dikkat çeken bir paylaşım yaptı...

SABAH İNTERNET
Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Yeğenini ezen haladan dikkat çeken paylaşım

Son dakika haberi: Yürekleri yakan olay 1 Ağustos 2020'de İzmir Bayraklı'daki bir rezidansın otoparkında meydana gelmişti.

Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Yeğenini ezen haladan dikkat çeken paylaşım

SON DAKİKA: EYMEN KARA TÜRKİYE'Yİ YASA BOĞMUŞTU

Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın aracından indi. Ancak bu sırada yere düştü ve halası üzerinden geçti.

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Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Yeğenini ezen haladan dikkat çeken paylaşım

Aracın altında kalan talihsiz yavru hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Yeğenini ezen haladan dikkat çeken paylaşım

EYMEN KARA'YI LOBİYE TAŞIMIŞTI

Zerrin Kara'nın, yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı görüntülerden tespit edildi.

Yeğeninin üzerinden geçerek ölümüne neden olduğu feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video

Türkiye Eymen Kara’ya ağlamıştı! Yeğenini ezen haladan dikkat çeken paylaşım

Lobide çocuğun durumunu gören bir doktorun da Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı belirlendi.

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