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Haberler Yaşam Türkiye Müge Anlı'da tanıdı! Her gün cesedini sulamıştı! Tüyler ürpertici iddialar ortaya atıldı
Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 11:33

Türkiye Müge Anlı'da tanıdı! Her gün cesedini sulamıştı! Tüyler ürpertici iddialar ortaya atıldı

Müge Anlı, esrarengiz olayları çözmeye devam ediyor. Türkiye, Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. Bugünkü canlı yayında tüyler ürpertici iddialar ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

SABAH İNTERNET
Türkiye Müge Anlı’da tanıdı! Her gün cesedini sulamıştı! Tüyler ürpertici iddialar ortaya atıldı

SON DAKİKA: TÜRKİYE MÜGE ANLI'DAKİ MEHMET KARAHAN OLAYINA KİLİTLENDİ! TÜYLER ÜRPERTİCİ İDDİALAR ORTAYA ATILDI

Türkiye Müge Anlı’da tanıdı! Her gün cesedini sulamıştı! Tüyler ürpertici iddialar ortaya atıldı

Müge Anlı, Manisa'dan 2017 yılında şüpheli bir şekilde kaybolan 38 yaşındaki Mehmet Karahan dosyasıyla ilgili yeni gelişmelere imza attı.

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Türkiye Müge Anlı’da tanıdı! Her gün cesedini sulamıştı! Tüyler ürpertici iddialar ortaya atıldı

Kardeşi Mehmet Karahan'ın o dönem kocasından kaçıp birlikte yaşamaya başladığı Cemal Durmaz tarafından dövülerek öldürüldüğünü iddia eden Fatma Karadağ, sevgilisinin cesedi tuvalete oturtup her gün banyoda kokmaması için yıkadığını söylemişti.

Türkiye Müge Anlı’da tanıdı! Her gün cesedini sulamıştı! Tüyler ürpertici iddialar ortaya atıldı

Vahşetin yaşandığı andan itibaren iki boyunca sevgilisi tarafından evde tutsak bırakıldığını ileri süren Karadağ'ı yalanlayan belgeleri araştırmacı gazeteci Müge Anlı ortaya çıkardı.

Türkiye Müge Anlı’da tanıdı! Her gün cesedini sulamıştı! Tüyler ürpertici iddialar ortaya atıldı

KADINLARIN ÇIPLAK FOTOĞRAFLARINI ÇEKMiŞLER

Müge Anlı, 6-26 Şubat 2017 tarihleri arasında kardeşinin dövülüp öldürüldüğünü kendisinin ise evde tutsak olduğunu söyleyen Fatma Karadağ'ın hastane kayıtlarını ortaya çıkardı.

SON DAKİKA