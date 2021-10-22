Türkiye Müge Anlı’da tanıdı! Her gün cesedini sulamıştı! Tüyler ürpertici iddialar ortaya atıldı

HaberlerYaşamTürkiye Müge Anlı'da tanıdı! Her gün cesedini sulamıştı! Tüyler ürpertici iddialar ortaya atıldı
Giriş Tarihi: 22.10.2021 11:32Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 11:33
TürkiyeMüge Anlı'da tanıdı! Her gün cesedini sulamıştı! Tüyler ürpertici iddialar ortaya atıldı
Müge Anlı, esrarengiz olayları çözmeye devam ediyor. Türkiye, Mehmet Karahan olayına kilitlendi. Fatma Karadağ, sevgilisinin kardeşini gözü önünde döverek öldürdüğünü, cesedini tuvalete oturttuğunu ve kokmaması için her gün banyoda suladığını iddia etmişti. Bugünkü canlı yayında tüyler ürpertici iddialar ortaya atıldı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...