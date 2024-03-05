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Haberler Yaşam Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine servet kaptırdı: Tatlı dille kandırdı!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 15:00 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 15:17

Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine servet kaptırdı: Tatlı dille kandırdı!

Ankara yaşayan üç üniversite mezunu Birsen Eroğlu alışveriş uygulaması üzerinden su satıcısı Oğuzhan İşbeceren ile tanıştı. Gencin aşk dolu sözlerine kandı… "Seni seviyorum banka hesabını şifreni ver" diyen İşbeceren'in her sözüne inanan Eroğlu, sevgilisi tarafından tam 500 bin TL borçlandırıldı! Dolandırıldığını anlayınca da Müge Anlı'nın kapısını çaldı: Tatlı dille kandırdı. Kedilerimi bile sevdiğini söylemişti ama her şey yalanmış!

Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine servet kaptırdı: Tatlı dille kandırdı!

atv'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyiciyi ekrana kilitledi. Programa Ankara'dan katılan 31 yaşındaki Birsen Eroğlu'nun başına gelenler, herkesi şoke etti.

Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine servet kaptırdı: Tatlı dille kandırdı!

Genç kadın, su satıcısı sevgilisinin kendisini tam 500 bin TL dolandırdığını söyleyerek Müge Anlı'dan yardım istedi…

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Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine servet kaptırdı: Tatlı dille kandırdı!

KANDIRDI... BORÇLANDIRDI... TEHDİT ETTİ!

Başından geçenleri anlatan Birsen Eroğlu, "Sevgilim Oğuzhan İşbeceren, su satıcısıydı. 2022'de tanıştık. Ben üç üniversite bitirdim, dördüncüyü okuyorum. Tanıştıktan sonra arkadaşlığımız devam etti. 'Sevgilim olursan evde oturursun derslerine daha iyi çalışırsın' dedi. O kadar tatlı dilli konuşuyordu ki 'Kalbine aşık oldum' dedi.

Türkiye Müge Anlı'daki olayı konuşuyor! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine servet kaptırdı: Tatlı dille kandırdı! | Video

Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine servet kaptırdı: Tatlı dille kandırdı!

Kedilerimi bile sevdiğini söylemişti. Ancak her şey yalanmış. Bana önce banka hesabı açtırdı. Bu hesaptan 10 bin 50 bin 247 bin TL'lik borca soktu beni. Senetle oyun konsolu beyaz eşya bile aldırdı.

Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine servet kaptırdı: Tatlı dille kandırdı!

Borçlar geldiğinde de birinci taksiti ödedi sonra ödememeye başladı. Ailem üzerinden tehdit etti ve korkuttu beni. Tatlı dille kandırıldım. 'Seni seviyorum hadi bana banka şifreni at' dedi. Bir gün dolandırıldığım aklıma gelmedi" dedi.

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