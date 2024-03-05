Türkiye Müge Anlı’daki olayı konuşuyor! Birsen Eroğlu su satıcısı sevgilisine servet kaptırdı: Tatlı dille kandırdı! | Video

Ankara yaşayan üç üniversite mezunu Birsen Eroğlu alışveriş uygulaması üzerinden su satıcısı Oğuzhan İşbeceren ile tanıştı. Gencin aşk dolu sözlerine kandı… "Seni seviyorum banka hesabını şifreni ver" diyen İşbeceren'in her sözüne inanan Eroğlu, sevgilisi tarafından tam 500 bin TL borçlandırıldı! Dolandırıldığını anlayınca da Müge Anlı'nın kapısını çaldı: Tatlı dille kandırdı. Kedilerimi bile sevdiğini söylemişti ama her şey yalanmış!