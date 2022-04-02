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Haberler Yaşam Türkiye süt anne ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor: Bakan Fahrettin Koca paylaştı
Giriş Tarihi: 02.04.2022 11:21 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 11:48

Türkiye süt anne ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor: Bakan Fahrettin Koca paylaştı

ATT Büşra Durmaz, gönülleri fethetti. Genç sağlık çalışanı, terk edilmiş bir bebeği emzirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı görüntüler hem vicdanları sızlattı, hem de yüzleri gülümsetti…

Türkiye süt anne ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor: Bakan Fahrettin Koca paylaştı

Sağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu

Vicdanları sarsan olay İstanbul Pendik'te yaşandı… Terk edilmiş bebek vakasına giden 14 aylık bebeği olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, kız bebeği ambulansın içinde emzirdi.

Türkiye süt anne ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor: Bakan Fahrettin Koca paylaştı

TÜRKİYE ATT BÜŞRA VE SÜT KIZINI KONUŞUYOR

Bebeğin süt annesi olan Durmaz, ertesi gün de hastaneye giderek bebekle ilgilendi ve kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi.

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Türkiye süt anne ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor: Bakan Fahrettin Koca paylaştı

Büşra Durmaz, terk edilmiş bebeğe Nisa Mihriban adını verdi.

Türkiye süt anne ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor: Bakan Fahrettin Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "ATT Büşra ve süt kızı" videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye süt anne ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor: Bakan Fahrettin Koca paylaştı

Sosyal medya kullanıcıları o paylaşımın altına şu yorumları yaptı:

İçim parçalandı gece gece o bebek ne büyük eksikliklerle büyüyecek ne kadar acı.

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