Türkiye süt anne ATT Büşra Durmaz’ı konuşuyor: Bakan Fahrettin Koca paylaştı

Sağlık çalışanı Büşra Durmaz terk edilmiş bebeğin süt annesi oldu Vicdanları sarsan olay İstanbul Pendik'te yaşandı... Terk edilmiş bebek vakasına giden 14 aylık bebeği olan Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz, kız bebeği ambulansın içinde emzirdi. TÜRKİYE ATT BÜŞRA VE SÜT KIZINI KONUŞUYOR Bebeğin süt annesi olan Durmaz, ertesi gün de hastaneye giderek bebekle ilgilendi ve kendi bebeğinin elbiselerinden giydirdi. Büşra Durmaz, terk edilmiş bebeğe Nisa Mihriban adını verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 'ATT Büşra ve süt kızı' videosunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları o paylaşımın altına şu yorumları yaptı: İçim parçalandı gece gece o bebek ne büyük eksikliklerle büyüyecek ne kadar acı. Yavrum benim kurban olurum güzelliğe bak. İkisi de birbirinden güzel. Onu terk edenlerdeki bütün güzelliği Allah toplayıp ona vermiş. Ne güzelsin Büşra, mesleğinle anneliğini, profesyonelliğinle merhametini harmanlamışsın. Bizlere yaptığımız işin halkını verebildiğimiz de ne kadar kutsal olduğunu hatırlattın Her iki kızının da güzel yaşamı olsun. Sevgilerle Meslektaşın… Ağlamaktan sütüm kesilecek. Çok duygulandım Allah razı olsun hepinizden. Kıyamam yavrum onu terk eden annesi nasıl anne anlamıyorum nasıl kıyıyorlar kedi bile yavrusunu terk etmiyor nasıl nasıl aklım almıyor… Bir anne kanından canından olan bir parçasını bu güzelliğe nasıl kıyar aklım almıyor. Dilerim çok iyi bir aile evlat edinir bahtı güzel olur. Kuzum benim bin kere maşallah sana ne kadar güzelsin umarım kaderin de senin gibi çok güzel olur çok üzgünüm doğar doğmaz bunları yaşadığın için...