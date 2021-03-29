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Türkiye'nin güncel ve yeni koronavirüs risk haritası il il 29 Mart 2021: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ve renk kodları nedir?

Türkiye il il koronavirüs risk haritası bu akşam yapılacak Kabine Toplantısı öncesi gündemdeki yerini koruyor. 1 Mart tarihi ile birlikte, gündelik hayatta normalleşme adımları atılmış, normalleşme kararları kamuoyuna sunulmuştu. Vaka sayıları göz önüne alınarak hazırlanan haritada, kısıtlamalar illerdeki risk durumlarına göre belirleniyor. Bu noktada, " ile düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri, yasaklar geri gelecek mi soruları bu akşam gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı öncesi merak konusu oluyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il

Giriş Tarihi: 29.03.2021 19:55 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 19:56
Türkiye'nin güncel ve yeni koronavirüs risk haritası il il 29 Mart 2021: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ve renk kodları nedir?

Kabine Toplantısı öncesi gündemin bir numaralı maddesi olarak öne çıkıyor. Vakalarda yaşanan kritik artışla beraber, illerin risk durumuna göre kısıtlamalar da değişiklik yaşanacak. Son yayınlanan risk haritasında İstanbul'un çok yüksek riskli iller arasında yer alması, yurt genelinde vaka sayılarında yaşanana artışlar bu akşam yapılacak Kabine Toplantısı öncesi yasaklar geri gelecek mi sorusunu da beraberinde getirdi. Peki, güncel risk haritasına göre illerdeki son durum ne? İşte 29 Mart düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ve renk kodları…

Türkiye'nin güncel ve yeni koronavirüs risk haritası il il 29 Mart 2021: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ve renk kodları nedir?

ADANA: Turuncu (Yüksek risk) Yüz bin kişi başına düşen vaka sayısı 61.58

30 BİNE DAYANAN VAKALAR GÜNDEMDE

Kabine değişikliği beklentisi sürerken gerçekleştirilecek toplantının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek;

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Türkiye'nin güncel ve yeni koronavirüs risk haritası il il 29 Mart 2021: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ve renk kodları nedir?

ADIYAMAN: Kırmızı (Çok yüksek risk) 4 farklı renkle oluşturulan ve haftalık olarak güncellenerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bizzat açıklanan kademeli koronavirüs risk tablosunda en yüksek risk kategorisi olan kırmızı kategoride yer alıyor.

BIONTECH AŞISI DEĞERLENDİRİLECEK

Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak. Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlaması ve sürece ilişkin ayrıntılar da masada olacak.

Türkiye'nin güncel ve yeni koronavirüs risk haritası il il 29 Mart 2021: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ve renk kodları nedir?

AFYONKARAHİSAR: Turuncu (Yüksek risk) Afyonkarahisar vakalarda ikinci en yüksek kademe olan turuncu kategoride olmaya devam etti.

Türkiye'nin güncel ve yeni koronavirüs risk haritası il il 29 Mart 2021: Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller ve renk kodları nedir?

AĞRI: Sarıdan geçiş; Turuncu (Yüksek risk) Ağrı'da değişim moralleri bozdu

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