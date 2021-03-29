Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta? Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman? Kararları ve sonuçları bekleniyor

Tüm Türkiye'nin gözü Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan'ın yapacağı açıklamalara çevrildi. Sağlık Bakanlığı'ndan gelen verilere göre vaka ve ölü sayısındaki artış nedeniyle Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlıyor sorusunun cevabı da merak konusu oldu. Ramazan ayına da kısa bir süre kala yeni kısıtlama kararlarının alınması bekleniyor. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne zaman açıklanacak?
İşte, Kabine Toplantısı ile ilgili tüm ayrıntılar;
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Toplantının ana gündem maddesini yeni tip koronavirüste vaka sayılarında yaşanan hızlı artış ve alınacak önlemler oluşturacak. Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta gerçekleştirdiği toplantıda alınan kararlar detaylı bir şekilde ele alınacak. Aşılama ile ilgili son durum, aşı tedariki, yerli aşı çalışmaları ve tam normalleşmeye geçiş takvimi de Kabine'nin gündeminde olacak.
UĞUR ŞAHİN'İN AŞISI
Geçtiğimiz günlerde belli bir dozu Türkiye'ye gelen BioNTech aşılarının dağıtımı, saklama planlanması ve sürece ilişkin ayrıntılar da yer alacak. Kısmi olarak açılan okullardaki son durumun ele alınacak.
KIRMIZIYA DÖNEN İLLER İÇİN YENİ KARARLAR ALINACAK MI?
Kırmızıya dönen iller özelinde yeni bir kısıtlama olup olmayacağı değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin Kabine'ye bilgi vermesi bekleniyor.
Son gün itibarıyla 17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.
Test sayısı 37 milyon 877 bin 236'ya ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, vefat sayısı 31 bin 76, ağır hasta sayısı 1968 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Kabinede ele alınan başlıkları ve alınması muhtemel önlemleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna duyuracak.