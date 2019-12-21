Uludağ'da kaybolmuşlardı... Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşımArtık sevgilim her an benimle

Uludağ'da kaybolmuşlardı... Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşım"Artık sevgilim her an benimle"
Uludağ'da kaybolmuşlardı... Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşım"Artık sevgilim her an benimle"
Uludağ'da kaybolan ve günler sonra cesetleri bulunan 2 dağcı Türkiye'yi yasa boğdu. Bursa Uludağ'da 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mert Alpaslan ve Efe Sarp toprağa verildi. Arama çalışmaları sırasında duygusal paylaşımlar yapan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, cenaze toprağa verildikten sonra herkesin yüreğini burkan bir paylaşım yaptı.
Giriş Tarihi: 21.12.2019
11:21
Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
11:42
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