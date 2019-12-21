Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Uludağ'da kaybolmuşlardı... Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşım"Artık sevgilim her an benimle"

Uludağ'da kaybolmuşlardı... 'ın eşinden duygulandıran paylaşım"Artık sevgilim her an benimle"

Uludağ'da kaybolan ve günler sonra cesetleri bulunan 2 dağcı 'yi yasa boğdu. Uludağ'da 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan ve Efe Sarp toprağa verildi. Arama çalışmaları sırasında duygusal paylaşımlar yapan Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, cenaze toprağa verildikten sonra herkesin yüreğini burkan bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 21.12.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019 11:42
Uludağ'da kaybolmuşlardı... Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşımArtık sevgilim her an benimle

37 yaşındaki Efe Sarp, baba ocağı Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verilirken, 31 yaşındaki ise önceki gün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından TÜYAP Büyükçekmece mezarlığına defnedildi.

Uludağ'da kaybolmuşlardı... Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşımArtık sevgilim her an benimle

Arama kurtarma çalışmaları süresince sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla umudunu hiç yitirmeyen 'ın eşi Burcu Alpaslan'ın son paylaşımı yürekleri dağladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uludağ'da kaybolmuşlardı... Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşımArtık sevgilim her an benimle

Daha önceki paylaşımında "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" diyen 'ın eşi Burcu Alpaslan, eşini toprağa verdikten sonra sosyal medya hesabından "Artık sevgilim her an benimle. Ona veda etmeyeceğim. Ruhumun yanı başına hoş geldin Mert'im" diyerek yeni bir paylaşımda bulundu.

Uludağ'da kaybolmuşlardı... Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşımArtık sevgilim her an benimle

ULUDAĞ'DA NE OLMUŞTU?

Bilindiği üzere Uludağ'da 2 arkadaş geziye çıkmıştı. Daha sonra dağcıların kaybolduğu belirlendi. Kaybolan dağcılara ait ipuçları 7 gün sonra bulundu. Günlerce arama yapıldıktan sonra kaybolan dağcıların cesedine ulaşıldı.

Bursa'da kaybolan dağcılara ait kırmızı renkli mont bulundu!

Uludağ'da kaybolmuşlardı... Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşımArtık sevgilim her an benimle
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Uludağ'da kaybolmuşlardı... Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşımArtık sevgilim her an benimle
Uludağ'da kaybolmuşlardı... Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşımArtık sevgilim her an benimle
BİZE ULAŞIN