Uludağ'da kaybolmuşlardı... Mert Alpaslan'ın eşinden duygulandıran paylaşımArtık sevgilim her an benimle

Daha önceki paylaşımında "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" diyen Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, eşini toprağa verdikten sonra sosyal medya hesabından "Artık sevgilim her an benimle. Ona veda etmeyeceğim. Ruhumun yanı başına hoş geldin Mert'im" diyerek yeni bir paylaşımda bulundu.