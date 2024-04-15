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Haberler Yaşam Uzmanlardan kritik uyarı: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili etkileyecek
Giriş Tarihi: 15.04.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 07:59

Uzmanlardan kritik uyarı: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili etkileyecek

Bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi ile mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hava sıcaklığının İstanbul ve Ankara'da 25 dereceyi, İzmir ve Antalya'da ise 30 dereceyi bulması bekleniyor.

SABAH
Uzmanlardan kritik uyarı: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili etkileyecek

Türkiye, Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Bugünden itibaren yurdun birçok bölgesinde hava sıcaklıklarında önemli oranda artış gözlenecek.

Uzmanlardan kritik uyarı: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili etkileyecek

Mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenen hava sıcaklıkları, yaz sıcaklarını aratmayacak.

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Uzmanlardan kritik uyarı: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili etkileyecek

Perşembe gününe kadar etkisini sürdürecek olan sıcak hava dalgası ile özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları 4-5 derece artacak.

Uzmanlardan kritik uyarı: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili etkileyecek

Karadeniz'in batısında sıcaklık nisan ayı normallerine göre daha yüksek olacak. Doğu Karadeniz'de ise salı gününden itibaren sıcaklıklarda artış olacağı öngörülüyor.

Uzmanlardan kritik uyarı: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili etkileyecek

İç Anadolu'da da sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

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