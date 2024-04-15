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Uzmanlardan kritik uyarı: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili etkileyecek
Giriş Tarihi: 15.04.2024 07:57
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
07:59
Uzmanlardan kritik uyarı: Afrika sıcakları geliyor! İstanbul ve Ankara dahil birçok ili etkileyecek
Bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıkları Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi ile mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Hava sıcaklığının İstanbul ve Ankara'da 25 dereceyi, İzmir ve Antalya'da ise 30 dereceyi bulması bekleniyor.