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Haberler Yaşam Yadigar Kepçe kimdir, sevgilisi Yeliz Kibiz olayı nedir, bulundu mu? Müge Anlı’daki Sahte İmam Yadigar Kepçe'ye peş peşe suçlamalar!
Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:48 Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 11:53

Yadigar Kepçe kimdir, sevgilisi Yeliz Kibiz olayı nedir, bulundu mu? Müge Anlı’daki Sahte İmam Yadigar Kepçe'ye peş peşe suçlamalar!

Müge Anlı programında yayına katılarak sevgilisinin (Yeliz Kibiz) kayıp olduğunu iddia eden Yadigar Kepçe adeta suç makinesi çıktı. 4 çocuk annesi kadından 8 gündür haber alınamadığı bilinirken programa kayıp Kibiz'i aramak üzere başvuran Kepçe'ye adeta ihbar yağdı. Sahte imamlık gibi dolandırıcılık meseleleriyle suçlanan şahıs, programın izleyenleri tarafından "Sahte İmam Yadigar Kepçe kimdir, sevgilisi Yeliz Kibiz olayı nedir, bulundu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Müge Anlı canlı yayınında peş peşe gelen ihbarlar milyonları şaşkına çevirdi. Peki, Müge Anlı'daki Sahte İmam Yadigar Kepçe kimdir, sevgilisi Yeliz Kibiz olayı nedir, bulundu mu? İşte detaylar...

Yadigar Kepçe kimdir, sevgilisi Yeliz Kibiz olayı nedir, bulundu mu? Müge Anlı’daki Sahte İmam Yadigar Kepçe’ye peş peşe suçlamalar!

Müge Anlı canlı yayınında bugün kayıp Yeliz Kibiz olayı gündeme bomba gibi düştü. 4 çocuk annesi kadının sevgilisi Yadigar Kepçe, programa katılarak Kibiz'in bulunması için ihbarda bulunurken kendisine yönelik suçlamalar karşısında milyonlar şoke oldu. Bu noktada "Sahte İmam Yadigar Kepçe kimdir, sevgilisi Yeliz Kibiz olayı nedir, bulundu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Canlı yayındaki peş peşe ihbarlar sonrası Kepçe'nin "Sahte imamlık" yaptığı da iddia edildi. Peki, Müge Anlı'daki Sahte İmam Yadigar Kepçe kimdir, sevgilisi Yeliz Kibiz olayı nedir, bulundu mu? İşte detaylar...

Yadigar Kepçe kimdir, sevgilisi Yeliz Kibiz olayı nedir, bulundu mu? Müge Anlı’daki Sahte İmam Yadigar Kepçe’ye peş peşe suçlamalar!

YADİGAR KEPÇE KİMDİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında sevgilisi Yeliz Kibiz'i aramaya gelen ve "sahte imam" suçlamalarıyla milyonları şaşkına çeviren Yadigar Kepçe suç makinesi çıktı!

Yıllar önce Sıcağı Sıcağına programına da çıktığı ileri sürülen Yadigar Kepçe Müge Anlı canlı yayınına damga vurdu.

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Yadigar Kepçe kimdir, sevgilisi Yeliz Kibiz olayı nedir, bulundu mu? Müge Anlı’daki Sahte İmam Yadigar Kepçe’ye peş peşe suçlamalar!

YELİZ KİBİZ BULUNDU MU?

Pendik'te Yadigar Kepçe ile birliktelik yaşayan 4 çocuk annesi Yeliz Kibiz'den 8 gündür haber alınamıyor. Genç kadının arama çalışmaları devam ederken Müge Anlı'nın belirttiklerine göre Yadigar Kepçe'nin 8 ay önce yine programa başvurduğu ve Kibiz hakkında beni dolandırdı dediği ortaya çıktı.

2 yıldır Silivri'de yaşadığını söyleyen bir izleyici, kayıp Yeliz Kibiz'i Silivri'de dilenirken gördüğünü ileri sürdü. Olayda ihbarlar böyle bitmedi. Ardından Kepçe'nın eski eşi de yayına bağlandı.

Yadigar Kepçe kimdir, sevgilisi Yeliz Kibiz olayı nedir, bulundu mu? Müge Anlı’daki Sahte İmam Yadigar Kepçe’ye peş peşe suçlamalar!

"SAHTE İMAM" İDDİASI!

Yadigar Kepçe'nin eski eşi ise,"2002 de evlendim bu adamla, 20 yıl evli kaldım. Biz evlenmeden önce de sahte hocalık yapmış. Ne bana baktı ne çocuklarıma baktı. Sürekli şiddet uyguluyordu. Benden önce de evliymiş, 2 çocuğu daha var. O kadın için de programlara çıkmış. Sıcağı Sıcağına programına." dedi.

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