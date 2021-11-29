Yadigar Kepçe kimdir, sevgilisi Yeliz Kibiz olayı nedir, bulundu mu? Müge Anlı’daki Sahte İmam Yadigar Kepçe’ye peş peşe suçlamalar!

Müge Anlı programında yayına katılarak sevgilisinin (Yeliz Kibiz) kayıp olduğunu iddia eden Yadigar Kepçe adeta suç makinesi çıktı. 4 çocuk annesi kadından 8 gündür haber alınamadığı bilinirken programa kayıp Kibiz'i aramak üzere başvuran Kepçe'ye adeta ihbar yağdı. Sahte imamlık gibi dolandırıcılık meseleleriyle suçlanan şahıs, programın izleyenleri tarafından "Sahte İmam Yadigar Kepçe kimdir, sevgilisi Yeliz Kibiz olayı nedir, bulundu mu?" soruları yanıt aramaya başladı. Müge Anlı canlı yayınında peş peşe gelen ihbarlar milyonları şaşkına çevirdi. Peki, Müge Anlı'daki Sahte İmam Yadigar Kepçe kimdir, sevgilisi Yeliz Kibiz olayı nedir, bulundu mu? İşte detaylar...