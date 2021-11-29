Müge Anlı'da son dakika art arda şok açıklamalar! Yeliz Kibir cinayet mi kurban gitti? Suç makinesi çıktı... Yadigar Kepçe suç...

atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında kayıp 4 çcouk annesi Yeliz Kibir olayında; art arda şok açıklamalar! 4 çocuk annesi kayıp Yeliz Kibir ile beraberlik yaşayan Yadigar Kepçe karısı ve baldızının gözüne çamaşır suyu döktüğünü açıkladı! Yadigar Kepçe sahet imamlık yaptı mı? Yadigar Kepçe suç makinesi mi?