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Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, olanlar oldu! O anlar saniye saniye kamerada
Giriş Tarihi: 12.04.2024 15:18
Güncelleme Tarihi: 12.04.2024
15:18
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, olanlar oldu! O anlar saniye saniye kamerada
Sivas'ın Kangal ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı Çetinkaya köyünde yaşayan Gökhan Çetintaş, arızalanan motosikletindeki yaktı kaçağını çakmakla kontrol etmek isteyince araç alev aldı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.