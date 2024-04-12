Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, olanlar oldu! O anlar saniye saniye kamerada
Giriş Tarihi: 12.04.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 15:18

Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, olanlar oldu! O anlar saniye saniye kamerada

Sivas'ın Kangal ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İlçeye bağlı Çetinkaya köyünde yaşayan Gökhan Çetintaş, arızalanan motosikletindeki yaktı kaçağını çakmakla kontrol etmek isteyince araç alev aldı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, o anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

DHA
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, olanlar oldu! O anlar saniye saniye kamerada

Sivas'taki olay, 2 gün önce Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Gökhan Çetintaş'ın arkadaşı Kenan Korkmaz'ın motosikleti arızalandı.

Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, olanlar oldu! O anlar saniye saniye kamerada

Motosikletten benzin kokusu geldiğini hisseden Çetintaş, çevredekilerin uyarılarına rağmen cebinde bulunan çakmağı ateşleyip kaçağı kontrol etmeye çalışınca motosiklet bir anda alev aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, olanlar oldu! O anlar saniye saniye kamerada

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Çetintaş, yanan motosiklete çevredekilerle müdahale etmeye çalıştı. Motosikleti sürüklemeye başlayan Çetintaş ve çevredekiler yanan aracın üzerine su döktü. Alevler daha da büyüdü. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, olanlar oldu! O anlar saniye saniye kamerada

DEHŞET ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Diğer yandan yaşanan panik ve motosikletteki yangına müdahale çabaları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, olanlar oldu! O anlar saniye saniye kamerada

Görüntülerde, Çetintaş'ın motosikletteki kaçağı çakmakla kontrol ettiği, aracın bir anda alev aldığı ve yangının çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldığı görüldü.

SON DAKİKA