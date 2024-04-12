Video Yaşam Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, motosiklet alev aldı! O anlar kamerada | Video
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, motosiklet alev aldı! O anlar kamerada | Video

Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, motosiklet alev aldı! O anlar kamerada | Video

12.04.2024 | 15:15

Sivas’ın Kangal ilçesi Çetinkaya köyünde yaşayan Gökhan Çetintaş, arızalanan motosikletteki yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istediği sırada araç alev alarak yanmaya başladı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 2 gün önce Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan Gökhan Çetintaş'ın arkadaşı Kenan Korkmaz'ın motosikleti arızalandı. Motosikletten benzin kokusu geldiğini hisseden Çetintaş, çevredekilerin uyarılarına rağmen cebinde bulunan çakmağı ateşleyip kaçağı kontrol etmeye çalışınca motosiklet bir anda alev aldı. Çetintaş, yanan motosiklete çevredekilerle müdahale etmeye çalıştı. Motosikleti sürüklemeye başlayan Çetintaş ve çevredekiler yanan aracın üzerine su döktü. Alevler daha da büyüdü. Yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülürken, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

Diğer yandan yaşanan panik ve motosikletteki yangına müdahale çabaları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Çetintaş'ın motosikletteki kaçağı çakmakla kontrol ettiği, aracın bir anda alev aldığı ve yangının çevredekiler tarafından söndürülmeye çalışıldığı görüldü.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tekirdağ’da ’ZIPKIN-5’ Operasyonu | Video 00:33
Tekirdağ'da 'ZIPKIN-5' Operasyonu | Video 12.04.2024 | 14:46
Haraca bağlanmak istenen iş yeri bir haftada ikinci kez kurşunlandı! ‘Can Dalton’ saldırısı kamerada | Video 03:13
Haraca bağlanmak istenen iş yeri bir haftada ikinci kez kurşunlandı! ‘Can Dalton’ saldırısı kamerada | Video 12.04.2024 | 15:39
Hatay’da 3.2 büyüklüğünde deprem! | Video 00:32
Hatay'da 3.2 büyüklüğünde deprem! | Video 12.04.2024 | 15:37
Gaziantep’te 14 adet kaçak ruhsatsız silah ele geçirildi: 11 gözaltı | Video 00:31
Gaziantep'te 14 adet kaçak ruhsatsız silah ele geçirildi: 11 gözaltı | Video 12.04.2024 | 15:16
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, motosiklet alev aldı! O anlar kamerada | Video 02:15
Yakıt kaçağını çakmakla kontrol etmek istedi, motosiklet alev aldı! O anlar kamerada | Video 12.04.2024 | 15:15
Gaziantep’te bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 02:19
Gaziantep'te bir kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 7 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 12.04.2024 | 13:53
Hatalı “U” dönüşü pahalıya patladı | Video 05:39
Hatalı “U” dönüşü pahalıya patladı | Video 12.04.2024 | 12:39
Yerli örümcek adam camide yaşananları anlattı | Video 02:27
Yerli örümcek adam camide yaşananları anlattı | Video 12.04.2024 | 12:39
Esenyurt TEM’de makas kazası: 2 yaralı | Video 00:57
Esenyurt TEM’de makas kazası: 2 yaralı | Video 12.04.2024 | 12:39
Üsküdar’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi 00:45
Üsküdar’da 1 buçuk ton kaçak midye ele geçirildi 12.04.2024 | 13:09
Bursa’da makas atarak ilerlerken önündeki araca çarpan otomobil, metro istasyonuna girdi | Video 02:35
Bursa’da makas atarak ilerlerken önündeki araca çarpan otomobil, metro istasyonuna girdi | Video 12.04.2024 | 10:54
Düzce’de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video 00:30
Düzce'de uyuşturucu operasyonu: 3 kişi tutuklandı | Video 12.04.2024 | 12:38
İzmit’te 2 katlı metruk ev alev alev yandı | Video 02:20
İzmit'te 2 katlı metruk ev alev alev yandı | Video 12.04.2024 | 12:38
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Sevgilisini rahatsız eden kişiye kurşun yağdırdı! | Video 01:29
İstanbul’da silahlı saldırı kamerada: Sevgilisini rahatsız eden kişiye kurşun yağdırdı! | Video 12.04.2024 | 11:05
2023’ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti... | Video 00:29
2023'ün en çok izlenen TikTok videosu oldu! 500 milyonu geçti... | Video 12.04.2024 | 10:57
Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 00:42
Kar maskesi ile kahvehaneye girip tüfeklerle ateş açtılar! O anlar kamerada | Video 12.04.2024 | 10:55
Bursa’da 6 katlı binanın giriş katı alev alev böyle yandı: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 01:11
Bursa'da 6 katlı binanın giriş katı alev alev böyle yandı: 1 kişi dumandan etkilendi | Video 12.04.2024 | 10:12
Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi | Video 03:05
Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden şahıs toprağa verildi | Video 12.04.2024 | 10:05
Damla Ersubaşı babasının öldüğünü açıklarken küfürler havada uçuştu! Torbacı, babamın kalbi... 00:11
Damla Ersubaşı babasının öldüğünü açıklarken küfürler havada uçuştu! "Torbacı, babamın kalbi..." 12.04.2024 | 10:41
Eskişehir’den Bursa’ya geldiler: Şehirlerarası hırsızlar kamerada | Video 01:18
Eskişehir'den Bursa'ya geldiler: Şehirlerarası hırsızlar kamerada | Video 12.04.2024 | 09:51

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA