6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Bursa’da kümesler kundaklandı, 150 güvercin yanarak telef oldu! | Video
Bursa’da kümesler kundaklandı, 150 güvercin yanarak telef oldu! | Video

Bursa’da kümesler kundaklandı, 150 güvercin yanarak telef oldu! | Video

01.05.2024 | 09:40

Bursa’da kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 2 kuş kümesi kundaklandı. Yangın sonrası kümeslerin içinde bulunan yaklaşık 150 güvercin telef oldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler iki kümesi ateşe verdi. Alev alev yanan kümesleri gören vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık yarım saat müdahale sonrası kontrol altına aldı. Yangın sonrası iki kümesin içinde bulunan yaklaşık 150 güvercin telef oldu.
Öte yandan, kümesin sahipleri olayı gerçekleştirenlerin biran önce bulunup ceza almasını istiyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da kümesler kundaklandı, 150 güvercin yanarak telef oldu! | Video 01:59
Bursa’da kümesler kundaklandı, 150 güvercin yanarak telef oldu! | Video 01.05.2024 | 09:40
İzmit sahilinde genç kızlar arasında kavga: Saçından tutup yerde sürükledi! 00:29
İzmit sahilinde genç kızlar arasında kavga: Saçından tutup yerde sürükledi! 01.05.2024 | 00:30
Hırsız baltayı taşa vurdu: Çaldığı bisiklet hakimin çıkınca tutuklandı | Video 00:27
Hırsız baltayı taşa vurdu: Çaldığı bisiklet hakimin çıkınca tutuklandı | Video 30.04.2024 | 16:36
Malatya’da 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı | Video 01:23
Malatya'da 4 araç birbirine girdi: 1 yaralı | Video 30.04.2024 | 16:11
Evinde boğulmuş şekilde bulunmuştu: Eşinin yeğeni tarafından eşarpla öldürüldüğü ortaya çıktı | Video 00:37
Evinde boğulmuş şekilde bulunmuştu: Eşinin yeğeni tarafından eşarpla öldürüldüğü ortaya çıktı | Video 30.04.2024 | 16:02
Elektronik sigarayla yakalanan öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı! | Video 01:10
Elektronik sigarayla yakalanan öğrenci, müdür yardımcısını bıçakladı! | Video 30.04.2024 | 15:45
Dakikalarca bekledi, son adımında yüz üstü yere düştü | Video 02:36
Dakikalarca bekledi, son adımında yüz üstü yere düştü | Video 30.04.2024 | 13:52
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıs kamerada | Video 00:47
Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan şahıs kamerada | Video 30.04.2024 | 14:24
Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi | Video 04:59
Seçil Erzan’ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi | Video 30.04.2024 | 13:25
Antalya’da ‘Tatarlar’ suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı | Video 01:05
Antalya’da ‘Tatarlar’ suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı | Video 30.04.2024 | 12:49
Saklandığı yer herkesi şaşırttı! Aranan şahıs duvarın içinden çıktı | Video 00:49
Saklandığı yer herkesi şaşırttı! Aranan şahıs duvarın içinden çıktı | Video 30.04.2024 | 12:34
Esenyurt’ta escort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 01:49
Esenyurt’ta escort ile pazarlık kavgasında kardeşini öldüren şahıs adliyeye sevk edildi | Video 30.04.2024 | 12:34
Mersin-Adana otobanında ’çete’ iddiaları üzerine denetimler arttırıldı | Video 03:23
Mersin-Adana otobanında 'çete' iddiaları üzerine denetimler arttırıldı | Video 30.04.2024 | 12:34
Sinop’ta 250 bin 800 adet makaron ele geçirildi | Video 00:33
Sinop'ta 250 bin 800 adet makaron ele geçirildi | Video 30.04.2024 | 12:43
Kocaeli’de U dönüşü kazası: 5 yaralı | Video 01:06
Kocaeli'de "U" dönüşü kazası: 5 yaralı | Video 30.04.2024 | 12:39
Otomobil ile ezerek husumetlisini öldüren cinayet zanlısının cezası belli oldu | Video 01:23
Otomobil ile ezerek husumetlisini öldüren cinayet zanlısının cezası belli oldu | Video 30.04.2024 | 12:02
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Nisan 2024 Salı atv izle! 05:39
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 30 Nisan 2024 Salı atv izle! 30.04.2024 | 11:39
Banyoda karısını öldürdü, kardeşine Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım diye mesaj attı | Video 00:54
Banyoda karısını öldürdü, kardeşine "Eşimi vurdum, çocuğumu alıp kaçtım" diye mesaj attı | Video 30.04.2024 | 11:18
Fatih’te sokak ortasında tek yumrukla gasp kamerada | Video 01:31
Fatih’te sokak ortasında tek yumrukla gasp kamerada | Video 30.04.2024 | 10:49
Edremit’te asayiş, huzur ve narkotik uygulaması: 8 şüpheli yakalandı | Video 03:14
Edremit’te asayiş, huzur ve narkotik uygulaması: 8 şüpheli yakalandı | Video 30.04.2024 | 10:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA