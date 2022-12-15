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Haberler Yaşam Yalı Çapkını dizisinin 13. bölüm fragmanı heyecanı arşa çıkardı! Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı
Giriş Tarihi: 15.12.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 15.12.2022 09:35

Yalı Çapkını dizisinin 13. bölüm fragmanı heyecanı arşa çıkardı! Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

Star TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Şerif Sezer gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına Seyran ile Ferit'in öpüşme sahnesi damga vurdu. Ferit, Dedesi Halis Ağa'dan tokat yedikten sonra yurtdışına gitmeye karar verdi. Ferit'i durdurmayı başaramayan Pelin, durumu Seyran'a anlattı. Koşarak havaalanına gelen Seyran'ın yaptığı hareket ise izleyicileri şaşırttı. ''Gitmeni istemiyorum' diyen Seyran, Ferit'i dudaklarından öptü. Fenomen çiftin öpüşme sahnesi dizinin fanlarını heyecanlandırdı. İşte, Yalı Çapkını 13. bölüm 2. Fragmanı izle.

Yalı Çapkını dizisinin 13. bölüm fragmanı heyecanı arşa çıkardı! Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını, 16 Aralık Cuma akşamı 13. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Beril Pozam gibi isimleri buluşturan Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Her Cuma akşamı yayınlanan Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanında Yalıda yaşananlardan bunalan Ferit, Amerika'ya gitmek için yola çıktı. Ferit'i deli gibi seven Pelin, ne söylediyse Ferit'i durdurmayı başaramadı ve durumu Seyran'a anlattı. Koşarak havaalanına giden Seyran, 'Gitmeni istemiyorum' diyerek Ferit'i dudaklarından öptü. İşte Star TV ile Yalı Çapkını 13. Bölüm 2. fragmanı izle...

Yalı Çapkını dizisinin 13. bölüm fragmanı heyecanı arşa çıkardı! Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

YALI ÇAPKINI 13. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

Star TV ile Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragmanını izlemek için:

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Yalı Çapkını dizisinin 13. bölüm fragmanı heyecanı arşa çıkardı! Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

YALI ÇAPKINI 12. BÖLÜM ÖZETİ: SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yalı Çapkını 13. bölümünde; Kazım'ı ve Halis Ağa'yı gazetedeki fotoğrafın eski bir fotoğraf olduğu konusunda ikna ederler.

Yalı Çapkını dizisinin 13. bölüm fragmanı heyecanı arşa çıkardı! Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

Ferit, fotoğrafları basan Taylan'a çok sinirlidir ve bunu onun yanına bırakmaya niyeti yoktur. İfakat ise Kazım'a söz verdikleri gibi Suna'yla ilgilenip ona eğitim vermeye başlar.

Yalı Çapkını dizisinin 13. bölüm fragmanı heyecanı arşa çıkardı! Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

Gazetedeki fotoğraf için torununa hesap soran Halis Ağa, sofradaki herkesi azarlarken; haberi basan muhabire saldıran Ferit ise Seyran'ın kendisine sarılmasıyla sakinleşir.

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