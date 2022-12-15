Yalı Çapkını dizisinin 13. bölüm fragmanı heyecanı arşa çıkardı! Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı

Star TV ekranlarının izlenme rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam, Şerif Sezer gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına Seyran ile Ferit'in öpüşme sahnesi damga vurdu. Ferit, Dedesi Halis Ağa'dan tokat yedikten sonra yurtdışına gitmeye karar verdi. Ferit'i durdurmayı başaramayan Pelin, durumu Seyran'a anlattı. Koşarak havaalanına gelen Seyran'ın yaptığı hareket ise izleyicileri şaşırttı. ''Gitmeni istemiyorum' diyen Seyran, Ferit'i dudaklarından öptü. Fenomen çiftin öpüşme sahnesi dizinin fanlarını heyecanlandırdı. İşte, Yalı Çapkını 13. bölüm 2. Fragmanı izle.