Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragmanı izle | Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi olay oldu! Star TV ile Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı | VİDEO
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Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını 13. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi oyuncuların yer aldığı Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Merakla beklenen Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanına Seyran ile Ferit’in öpüşme sahnesi damga vurdu. Yeni bölümden detaylar görmek isteyen izleyiciler, ‘’Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragmanı izle” şeklinde araştırmalarına başladı. İşte Star TV ile Yalı Çapkını 13. bölüm 2. fragmanı izle!