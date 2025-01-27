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Haberler Yaşam FIRSATLAR YARIN RAFLARDA! BİM 28-31 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Kahve makinesi, buharlı ütü, beyaz eşya ev aletleri, bisikletler...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:11 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 08:11

FIRSATLAR YARIN RAFLARDA! BİM 28-31 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Kahve makinesi, buharlı ütü, beyaz eşya ev aletleri, bisikletler...

BİM, 28-31 Ocak tarihleri arasında geçerli olan yeni haftalık aktüel kataloğu ile müşterilerine cazip indirimler sunuyor. Bu hafta, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, temel gıdalardan kozmetik ürünlerine, mutfak gereçlerinden elektronik eşyalar ve hobi ürünlerine kadar geniş bir yelpazede uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Özellikle kahve makineleri, elektrikli bisikletler, buharlı ütüler ve deterjanlar gibi popüler ürünler, bütçenizi zorlamayacak fiyatlarla mağazalarda olacak. İşte 28-31 Ocak BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler ve fiyatları!

FIRSATLAR YARIN RAFLARDA! BİM 28-31 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Kahve makinesi, buharlı ütü, beyaz eşya ev aletleri, bisikletler...

BİM'in Ocak ayı son kampanya broşürleri 28-31 Ocak tarihleri arasında mağaza raflarında olacak. Bu hafta temizlik malzemelerinden gıdaya, elektronik eşyalardan giyime kadar birçok farklı kategoride ürünler, yine cazip indirimlerle sunulacak binlerce ürün, alışveriş severlere fırsatlar sunmak için vitrinlerde yerini alacak.İşte, BİM Aktüel 28-31 Ocak indirim fırsatları...

FIRSATLAR YARIN RAFLARDA! BİM 28-31 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Kahve makinesi, buharlı ütü, beyaz eşya ev aletleri, bisikletler...

BİM AKTÜEL 28-31 OCAK AKTÜEL KATALOĞU YAYINDA!

Leke Çıkarıcı Sprey 52,50 TL

Toz Deterjan 309,00 TL

Yüzey Temizleyici 65,00 TL

Ahşap Temizleyici 39,50 TL

Bulaşık Makinesi Temizleyici 32,50 TL

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FIRSATLAR YARIN RAFLARDA! BİM 28-31 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Kahve makinesi, buharlı ütü, beyaz eşya ev aletleri, bisikletler...

BİM'DE BU HAFTA!

Dana Islak Hamburger 59,50 TL

Süt 22,50 TL

Ayran 47,50 TL

Tost Peyniri 369,00 TL

FIRSATLAR YARIN RAFLARDA! BİM 28-31 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Kahve makinesi, buharlı ütü, beyaz eşya ev aletleri, bisikletler...

YOK YOK!

Buzdolabı 10,990 TL

Ocak 6,990 TL

Hava Temizleyici 5,990 TL

FIRSATLAR YARIN RAFLARDA! BİM 28-31 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Kahve makinesi, buharlı ütü, beyaz eşya ev aletleri, bisikletler...

Kahve Makinesi 12,990 TL

Buhar Kazanlı Ütü 5,790 TL

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