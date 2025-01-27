FIRSATLAR YARIN RAFLARDA! BİM 28-31 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Kahve makinesi, buharlı ütü, beyaz eşya ev aletleri, bisikletler...

BİM'in Ocak ayı son kampanya broşürleri 28-31 Ocak tarihleri arasında mağaza raflarında olacak. Bu hafta temizlik malzemelerinden gıdaya, elektronik eşyalardan giyime kadar birçok farklı kategoride ürünler, yine cazip indirimlerle sunulacak binlerce ürün, alışveriş severlere fırsatlar sunmak için vitrinlerde yerini alacak.İşte, BİM Aktüel 28-31 Ocak indirim fırsatları...