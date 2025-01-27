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FIRSATLAR YARIN RAFLARDA! BİM 28-31 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Kahve makinesi, buharlı ütü, beyaz eşya ev aletleri, bisikletler...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 08:11
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
08:11
FIRSATLAR YARIN RAFLARDA! BİM 28-31 Ocak 2025 aktüel kataloğu: Kahve makinesi, buharlı ütü, beyaz eşya ev aletleri, bisikletler...
BİM, 28-31 Ocak tarihleri arasında geçerli olan yeni haftalık aktüel kataloğu ile müşterilerine cazip indirimler sunuyor. Bu hafta, gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, temel gıdalardan kozmetik ürünlerine, mutfak gereçlerinden elektronik eşyalar ve hobi ürünlerine kadar geniş bir yelpazede uygun fiyatlar dikkat çekiyor. Özellikle kahve makineleri, elektrikli bisikletler, buharlı ütüler ve deterjanlar gibi popüler ürünler, bütçenizi zorlamayacak fiyatlarla mağazalarda olacak. İşte 28-31 Ocak BİM aktüel kataloğu indirimli ürünler ve fiyatları!