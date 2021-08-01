Yaşar Cinbaş Manavgat yangınında şehit oldu: Son görüntüleri yürek burktu!

NE OLMUŞTU?

Antalya Manavgat'ta geçtiğimiz günlerde başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürmüştü. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltılmıştı.