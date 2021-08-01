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Haberler Yaşam Yaşar Cinbaş Manavgat yangınında şehit oldu: Son görüntüleri yürek burktu!
Giriş Tarihi: 01.08.2021 09:46 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021 09:46

Yaşar Cinbaş Manavgat yangınında şehit oldu: Son görüntüleri yürek burktu!

Antalya Manavgat'taki yangına müdahale eden Yaşar Cinbaş, alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Kahramanın, yangına müdahale ettiği anlarda çekilen son görüntüleri ise yürek burktu…

Yaşar Cinbaş Manavgat yangınında şehit oldu: Son görüntüleri yürek burktu!

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında içinde bulunduğu arazözde hayatını hayatını kaybeden orman işçisi Yaşar Cinbaş'ın yangınla mücadele ederken çekilen son görüntüsü ortaya çıktı.

Yaşar Cinbaş Manavgat yangınında şehit oldu: Son görüntüleri yürek burktu!

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, mesai arkadaşlarıyla birlikte alevlere müdahale ettiği görülüyor.

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Yaşar Cinbaş Manavgat yangınında şehit oldu: Son görüntüleri yürek burktu!

Orman Genel Müdürlüğü, şehit Yaşar Cinbaş'ın görüntülerini ,"Canı pahasına mücadelesini ilelebet yaşatacağız. Yeşil vatan sana minnettar" notuyla paylaştı.

Yaşar Cinbaş Manavgat yangınında şehit oldu: Son görüntüleri yürek burktu!

NE OLMUŞTU?

Antalya Manavgat'ta geçtiğimiz günlerde başlayan orman yangını birçok mahallede etkisini sürdürmüştü. Yangının etkili olduğu yerlerden Gebece Mahallesi ve yangını ensesinde hisseden Ahmetler Mahallesi'nde bulunan evler boşaltılmıştı.

Yaşar Cinbaş Manavgat yangınında şehit oldu: Son görüntüleri yürek burktu!
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