Haberler
Yaşam
YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ: A101 aktüel 27 Şubat kataloğu: koltuk yıkama makinesi, epilasyon cihazı, elektrikli çocuk bisikleti
Giriş Tarihi: 21.02.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025
21:21
YENİ HAFTA İNDİRİMLERİ: A101 aktüel 27 Şubat kataloğu: koltuk yıkama makinesi, epilasyon cihazı, elektrikli çocuk bisikleti
A101'in yeni hafta aktüel kataloğu yayımlandı! 27 Şubat Perşembe günü satışa sunulacak ürünler arasında elektronik eşyalar, beyaz eşyalar, mutfak gereçleri, elektronikler, temizlik ürünleri, çeşit çeşit deterjanlar ve temel gıda ürünleri yer alıyor. Bu haftanın dikkat çeken ürünleri arasında koltuk yıkama makinesi, epilasyon cihazı, elektrikli çocuk bisikleti ve çeşitli müzik aletleri bulunuyor. İşte 27 Şubat A101 indirimli ürünleri ve fiyat listesi…