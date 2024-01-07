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Yer Bursa! Kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar: O anlar güvenlik kamerasında!
Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
11:01
Yer Bursa! Kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar: O anlar güvenlik kamerasında!
Bursa'da 4 şüpheli, kuyumcu dükkanına girdi. Tam 400 bin TL'lik altın çalarak izini kaybettirdi. 3 dakikada yapılan soygunla ilgili şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. Soygun anları ise güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.