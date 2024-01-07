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Haberler Yaşam Yer Bursa! Kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar: O anlar güvenlik kamerasında!
Giriş Tarihi: 07.01.2024 11:00 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024 11:01

Yer Bursa! Kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar: O anlar güvenlik kamerasında!

Bursa'da 4 şüpheli, kuyumcu dükkanına girdi. Tam 400 bin TL'lik altın çalarak izini kaybettirdi. 3 dakikada yapılan soygunla ilgili şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi. Soygun anları ise güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İHA
Yer Bursa! Kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar: O anlar güvenlik kamerasında!

Şoke eden soygun, önceki gece saat 04.30 sıralarında Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden keşif yapan 4 şüpheli, otomobil ile gelip kuyumcu dükkanının önünde durdu. Şüphelilerden 3'ü levye ile iş yerinin kepengi kırmasıyla birlikte dükkanın camını da patlatarak kuyumcuya girdi. Yaklaşık 3 dakikada 400 bin TL'lik altın çalan 3 şüpheli, geldikleri otomobile doğru koşarak kayıplara karıştı.

Yer Bursa! Kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar: O anlar güvenlik kamerasında!

3 DAKİKADA SOYGUN YAPTILAR

Yaklaşık 3 dakikada yapılan 400 bin TL'lik soygun, kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde hırsızların altınları ellerine koymuş gibi bulmaları dikkatlerden kaçmadı.

Bursa'da kuyumcu soygunu! Elleriyle koymuş gibi altınları buldular | Video

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Yer Bursa! Kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar: O anlar güvenlik kamerasında!

Kuyumcu dükkanı sahibi, "Gece önce 2 kişi geliyor. Kapının kepengini kırıyor sonra da camı kırarak dükkana 3 kişi giriyor. Bankoda bulunan altınları, gümüş takımları ve emanetteki bulunan altınları alarak 3 dakika içerisinde çıkarak gidiyorlar.

Yer Bursa! Kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar: O anlar güvenlik kamerasında!

Verdikleri psikolojik zarar ayrı, maddi zarar ayrı. Bir an önce yakalanmalarını istiyorum. Zararımız yaklaşık 400 bin TL civarında" dedi.

Yer Bursa! Kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar: O anlar güvenlik kamerasında!

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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