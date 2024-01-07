Yer Bursa! Kuyumcudan 400 bin liralık altın çaldılar: O anlar güvenlik kamerasında!

Şoke eden soygun, önceki gece saat 04.30 sıralarında Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Beşevler Caddesi üzerinde bulunan kuyumcu dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden keşif yapan 4 şüpheli, otomobil ile gelip kuyumcu dükkanının önünde durdu. Şüphelilerden 3'ü levye ile iş yerinin kepengi kırmasıyla birlikte dükkanın camını da patlatarak kuyumcuya girdi. Yaklaşık 3 dakikada 400 bin TL'lik altın çalan 3 şüpheli, geldikleri otomobile doğru koşarak kayıplara karıştı.