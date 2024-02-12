Haberler
Yaşam
Yer İstanbul: Bak senin kemiklerini kırar eline veririm! Sebebi pes dedirtti
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:12
Yer İstanbul: Bak senin kemiklerini kırar eline veririm! Sebebi pes dedirtti
İstanbul Fatih'te korkunç anlar yaşandı. Fatih'te bir kadın motorcu, sinyal vermeden önüne kırdığını iddia ettiği bir sürücü ile yolun ortasında tartışma yaşadı. Adam, kadına, "Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" diye bağırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.