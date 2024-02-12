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Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:12

Yer İstanbul: Bak senin kemiklerini kırar eline veririm! Sebebi pes dedirtti

İstanbul Fatih'te korkunç anlar yaşandı. Fatih'te bir kadın motorcu, sinyal vermeden önüne kırdığını iddia ettiği bir sürücü ile yolun ortasında tartışma yaşadı. Adam, kadına, "Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" diye bağırdı. O anlar kameralara böyle yansıdı.

İHA
Yer İstanbul: Bak senin kemiklerini kırar eline veririm! Sebebi pes dedirtti

Fatih Edirnekapı'da önceki gün gerçekleşen olayda, bir motorcu trafikte bir aracın sinyal vermeden önüne kırdığını iddia etti.

Yer İstanbul: Bak senin kemiklerini kırar eline veririm! Sebebi pes dedirtti

Adam ise arabadan inip kadınla tartışmaya başladı.

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Yer İstanbul: Bak senin kemiklerini kırar eline veririm! Sebebi pes dedirtti

Kavgada adamın, "ben aynayı kullanıyorum" demesi üzerine kadın "neden sağa kırıyorsun o zaman?" diye sordu.

Yer İstanbul: Bak senin kemiklerini kırar eline veririm! Sebebi pes dedirtti

Bunun üzerine sinirlenen adam, "Bak senin kemiklerini kırar eline veririm" dedi.

Yer İstanbul: Bak senin kemiklerini kırar eline veririm! Sebebi pes dedirtti

Kadının "sağa kırdın, zor kaçtım senden" dediği adam, kadının ehliyetini iptal ettirmekle tehdit etti.

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