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Yer İstanbul: Kadın sürücüye trafikte kabusu yaşattı: Sırf yol veremedi diye…
Giriş Tarihi: 21.07.2023 12:54
Güncelleme Tarihi: 21.07.2023
12:56
Yer İstanbul: Kadın sürücüye trafikte kabusu yaşattı: Sırf yol veremedi diye…
Olay İstanbul'da yaşandı. Bir maganda, trafik yoğunluğu nedeniyle kendisine yol veremeyen kadın sürücünün aracına tekme ve yumruklarla saldırdı. Suç dosyası kabarık çıkan eşkıya, serbest bırakıldı. Karara isyan eden genç kadın ise yaşadığı kabus dolu anları şu sözlerle anlattı