Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Yer İstanbul: Kadın sürücüye trafikte kabusu yaşattı: Sırf yol veremedi diye…
Giriş Tarihi: 21.07.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 21.07.2023 12:56

Yer İstanbul: Kadın sürücüye trafikte kabusu yaşattı: Sırf yol veremedi diye…

Olay İstanbul'da yaşandı. Bir maganda, trafik yoğunluğu nedeniyle kendisine yol veremeyen kadın sürücünün aracına tekme ve yumruklarla saldırdı. Suç dosyası kabarık çıkan eşkıya, serbest bırakıldı. Karara isyan eden genç kadın ise yaşadığı kabus dolu anları şu sözlerle anlattı

Yer İstanbul: Kadın sürücüye trafikte kabusu yaşattı: Sırf yol veremedi diye…

Kadın sürücüye trafikte kabusu yaşattı: Sırf yol veremedi diye bakın neler yaptı. Dehşet veren olay birkaç gün önce İstanbul Kağıthane'de meydana geldi. Cadde üzerinde 34 DLU 425 plakalı otomobiliyle eşi Burak Özkaynak ile ablası Eda B.'yi bekleyen Ebru Özkaynak'ın aracının yanına 34 ENF 244 plakalı motosikletle gelen bir şahıs, yol istedi.

İstanbul'da kadına dehşeti yaşatan maganda kamerada: Aracına yumruk ve tekmeyle saldırdı! | Video

Yer İstanbul: Kadın sürücüye trafikte kabusu yaşattı: Sırf yol veremedi diye…

Ancak sürücü Ebru Özkaynak trafik yoğunluğu nedeniyle bunu yapamayacağını söyleyince şahıs, kadının aracına tekme ve yumruklarla saldırdı. Araçta annesi Sultan D. varken dehşeti yaşayan kadın, neye uğradığını şaşırdı. Annesiyle birlikte büyük korku yaşayan kadın, korkuyla aracında bağırdı. Tehditler savuran trafik magandasını çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Mağdur Ebru Özkaynak ise yaşadığı o dehşet anları anlattı.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yer İstanbul: Kadın sürücüye trafikte kabusu yaşattı: Sırf yol veremedi diye…

Karar tepki gösteren Ebru Özkaynak, "Şikayetçi olduk ve günlerdir bu konuyla ilgileniyoruz. Ancak kendisi denetimli olarak serbest bırakılmış. Şu an kendisi elini kolunu sallayarak geziyor.

Yer İstanbul: Kadın sürücüye trafikte kabusu yaşattı: Sırf yol veremedi diye…

Ben orada tanıdığım insanların yanına aracımla gidemiyorum. Çünkü başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bu şahsın zaten sabıkası kabarıkmış. Biz karardan hiç memnun değiliz.

Yer İstanbul: Kadın sürücüye trafikte kabusu yaşattı: Sırf yol veremedi diye…

Bu kararın gözden geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Söyleyebileceğim tek şey ne sizin ne de yakınlarınızın karşısına Allah bunları çıkartmasın.

SON DAKİKA