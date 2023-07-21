Video Yaşam İstanbul’da kadına dehşeti yaşatan maganda kamerada: Aracına yumruk ve tekmeyle saldırdı! | Video
İstanbul’da kadına dehşeti yaşatan maganda kamerada: Aracına yumruk ve tekmeyle saldırdı! | Video

İstanbul’da kadına dehşeti yaşatan maganda kamerada: Aracına yumruk ve tekmeyle saldırdı! | Video

21.07.2023 | 12:21

Kağıthane’de sürücü bir kadın, motosikletiyle yol isteyen şahsa trafik yoğunluğu nedeniyle yol veremeyince dehşeti yaşadı. Motosikletinden inen şahıs, kadın ve annesinin olduğu araca tekme ve yumruklarla saldırdı. Korku dolu anlar kameralara yansırken, Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan adli kontrolle serbest kaldı. Karara tepki gösteren Ebru Özkaynak, “Korkarak yaşıyorum, karar gözden geçirilmeli” dedi.

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Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.46 sıralarında Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde otomobiliyle eşi Burak Özkaynak ile ablası Eda B.'yi bekleyen Ebru Özkaynak'ın aracının yanına 34 ENF 244 plakalı motosikletle gelen bir şahıs, yol istedi.

YOL VERMEDİ DİYE KADININ ARACINA SALDIRDI
Ancak sürücü Ebru Özkaynak trafik yoğunluğu nedeniyle bunu yapamayacağını söyleyince şahıs, kadının aracına tekme ve yumruklarla saldırdı. Araçta annesi Sultan D. varken dehşeti yaşayan kadın, neye uğradığını şaşırdı. Annesiyle birlikte büyük korku yaşayan kadın, korkuyla aracında bağırdı. Tehditler savuran trafik magandasını çevredeki vatandaşların araya girmesiyle uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Mağdur Ebru Özkaynak ise yaşadığı o dehşet anları anlattı.

"KARARDAN HİÇ MEMNUN DEĞİLİZ, KORKUYORUZ"
Karar tepki gösteren Ebru Özkaynak, "Şikayetçi olduk ve günlerdir bu konuyla ilgileniyoruz. Ancak kendisi denetimli olarak serbest bırakılmış. Şu an kendisi elini kolunu sallayarak geziyor. Ben orada tanıdığım insanların yanına aracımla gidemiyorum. Çünkü başıma ne geleceğini bilmiyorum. Bu şahsın zaten sabıkası kabarıkmış. Biz karardan hiç memnun değiliz. Bu kararın gözden geçirilmesi için elimizden geleni yapacağız. Söyleyebileceğim tek şey ne sizin ne de yakınlarınızın karşısına Allah bunları çıkartmasın. Bana bunu yapma hakkı yok ama bunu yapabileceği hiçbir hareketim olmamıştı. Günlerdir bununla yaşamak zorundayım" dedi.

POLİS YAKALAYARAK GÖZALTINA ALDI
Olayın ardından saldırıya uğrayan Özkaynak'ın şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çeliktepe Polis Merkezi Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında görüntüleri inceleyen polis, şahsın Fehmi P. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda ise bir cadde üzerine şahıs yakalandı.

DEHŞETİ YAŞATAN SALDIRGAN SERBEST KALDI
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsa ifadesi alınarak "tehdit-hakaret" suçundan adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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