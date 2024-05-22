Şirvan’da minibüs şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video 22.05.2024 | 09:38 Siirt'in Şirvan ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kesmetaş köyünde M.B. (45) idaresindeki minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte S.B. ve B.B. yaralandı.Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü M.B'nin durumu ağır olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.