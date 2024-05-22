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İzmir'de silahlı yaralama şüphelisi kıskıvrak yakalandı | Video

İzmir'de silahlı yaralama şüphelisi kıskıvrak yakalandı | Video

22.05.2024 | 08:56

İzmir'in Buca ilçesinde iki gün önce meydana gelen silahlı yaralama şüphelisi, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Öte yandan yakalanan şüphelinin 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

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Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mayıs günü ilçede meydana gelen silahlı yaralama olayının firari şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip ile yürütülen çalışmalar sonrası şüphelinin F.A. olduğu öğrenildi. Adresi tespit edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yapılan incelemede F.A.'nın 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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