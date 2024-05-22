İzmir'de silahlı yaralama şüphelisi kıskıvrak yakalandı | Video
İzmir'in Buca ilçesinde iki gün önce meydana gelen silahlı yaralama şüphelisi, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, olayda kullanılan silahla birlikte yakalandı. Öte yandan yakalanan şüphelinin 19 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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