TEM Otoyolu’nda direksiyonda “zurna” çalan sürücüye ceza yağdı | Video
TEM Otoyolu Seyrantepe mevkisinde bir sürücüsü, aracıyla seyir halinde ilerlerken direksiyon başında zurna çalan sürücü Sivil Trafik polisi tarafından yakalandı. Sürücüye çeşitli suçlardan toplamda 2 bin 70 lira idari para cezası uygulandı.
DİREKSİYON BAŞINDA ZURNA ÇALMIŞTI
Şahsın, hem yola bakmaya çalışması hem de elindeki zurnayı kontrol ederek araç kullanmaya devam etmesi yanından geçen diğer sürücüleri de adeta şoke etmişti. Bir sürücünün kendisini video kaydına aldığını gören şahıs, bir an olsun zurnayı elinden düşürmeden aracını sürmeye devam etmişti. O anlar bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansımıştı.
ZURNALI SÜRÜCÜYE CEZA YAĞDI
Görüntülerin ardından harekete geçen İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polisleri, sürücünün 06 R 8593 plakalı araç sürücüsü S.Ş olduğunu tespit etti. Sürücü S.Ş'ye "Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak" maddesinden 690 TL, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 690 TL, "Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak" maddesinden 690 TL olmak üzere toplam 2 bin 70 TL trafik idari para cezası uygulandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Narkotik köpeği 'Ateş' 7 kilo uyuşturucuyu buldu | Video 22.05.2024 | 11:28
00:29
TEM Otoyolu’nda direksiyonda “zurna” çalan sürücüye ceza yağdı | Video 22.05.2024 | 10:41
00:50
Düzensiz göçmen operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı 22.05.2024 | 10:40
00:45
05:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 22.05.2024 | 11:18
07:00
05:11
05:35
07:16
03:36
00:24
Motosikletlinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında | Video 22.05.2024 | 10:09
02:26
Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı | Video 22.05.2024 | 09:44
00:42
Şirvan’da minibüs şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video 22.05.2024 | 09:38
00:53
Bayramiç’te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 22.05.2024 | 08:57
00:10
İzmir'de silahlı yaralama şüphelisi kıskıvrak yakalandı | Video 22.05.2024 | 08:56
02:05
Çaldığı motosikletle kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı | Video 22.05.2024 | 08:57
01:03
01:24
07:41
01:04
Başıboş köpekler kız öğrenciye böyle saldırdı | Video 21.05.2024 | 16:40