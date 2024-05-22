Video Yaşam Cinayet şüphelisi polise sahte kimlik verdi, çıkan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü | Video
Cinayet şüphelisi polise sahte kimlik verdi, çıkan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü | Video

Cinayet şüphelisi polise sahte kimlik verdi, çıkan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü | Video

22.05.2024 | 10:08

Kadıköy'de cinayetten aranan şahıs, emniyet ekiplerinin kimlik kontrolünde polise sahte bilgi verince polis ve şahıs arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede silahla kendisini ve polisi yaralayan şahıs hayatını kaybetti. Ölen şahsın eski nişanlısı Bahar Kaban'ın (29) öldürülmesi olayının şüpheli firarisi olduğu tespit edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay 22.30 sularında Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağında yaşandı. İddiaya göre metrobüs durağı çıkışında polis ekipleri güvenlik kontrolü sırasında şüpheli şahıs Gökhan Yıldız'dan kimlik istedi. Şahsın başka bir kimlik vermesi ve polis ekiplerinin durumu fark etmesi üzerine polis ekipleri şahsı gözaltına almak istedi. Şahıs ile polisler arasında yaşanan arbedede şüpheli şahıs Gökhan Yıldız kendisine ait olan silahı çıkarırken kazayla kendini ve E.B. (39) adlı polis memuru vurarak yaraladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Gökhan Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı polis memuru E.B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerindeki görgü tanığı Nihat Ceylan, "Metrobüs çıkışında bir şahıs koştu, peşinden polisler kovaladı, yakaladı. Sonra herhalde şahsın üzerinde silah varmış. Patlaması sonucu, şahıs vuruldu. Kendi kendini vurdu. Şahsın durumunu bilmiyorum, ambulansa aldılar, götürdüler. Polis de herhalde bacağından yaralandı." şeklinde konuştu.

Yapılan soruşturmada şüpheli şahıs Gökhan Yıldız'ın 4 adet suç kaydı olduğu, 16.05.2024 tarihinde Küçükçekmece'de yaşanan eski nişanlısı Bahar Kaban'ın (29) öldürülmesi olayının şüpheli firarisi olduğu tespit edildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Narkotik köpeği ’Ateş’ 7 kilo uyuşturucuyu buldu | Video 00:21
Narkotik köpeği 'Ateş' 7 kilo uyuşturucuyu buldu | Video 22.05.2024 | 11:28
TEM Otoyolu’nda direksiyonda “zurna” çalan sürücüye ceza yağdı | Video 00:29
TEM Otoyolu’nda direksiyonda “zurna” çalan sürücüye ceza yağdı | Video 22.05.2024 | 10:41
Düzensiz göçmen operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı 00:50
Düzensiz göçmen operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı 22.05.2024 | 10:40
Kayseri’de kaçak etil alkol operasyonu: 3 bin 848 litre etil alkol ele geçirildi: 7 gözaltı | Video 00:45
Kayseri’de kaçak etil alkol operasyonu: 3 bin 848 litre etil alkol ele geçirildi: 7 gözaltı | Video 22.05.2024 | 10:12
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 05:36
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 22 Mayıs 2024 Çarşamba atv izle! | Video 22.05.2024 | 11:18
Kendilerini emlakçı olarak tanıttılar, yaşlı çiftçileri dolandırdılar | Video 07:00
Kendilerini emlakçı olarak tanıttılar, yaşlı çiftçileri dolandırdılar | Video 22.05.2024 | 10:42
Ev sahibi ile tartışan kiracı doğal gazı açıp apartmanı havaya uçurdu | Video 05:11
Ev sahibi ile tartışan kiracı doğal gazı açıp apartmanı havaya uçurdu | Video 22.05.2024 | 10:08
Cinayet şüphelisi polise sahte kimlik verdi, çıkan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü | Video 05:35
Cinayet şüphelisi polise sahte kimlik verdi, çıkan arbedede kendi silahından çıkan kurşunla öldü | Video 22.05.2024 | 10:08
Arnavutköy’de otelde ilginç olay: Günlerce konakladı, parasını ödemeden kaçtı | Video 07:16
Arnavutköy’de otelde ilginç olay: Günlerce konakladı, parasını ödemeden kaçtı | Video 22.05.2024 | 10:08
Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki saldırgan böyle gözaltına alındı | Video 03:36
Taksiciyi 20 yerinden bıçaklayıp gasp eden 19 yaşındaki saldırgan böyle gözaltına alındı | Video 22.05.2024 | 09:07
Motosikletlinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında | Video 00:24
Motosikletlinin ölümden döndüğü anlar güvenlik kamerasında | Video 22.05.2024 | 10:09
Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı | Video 02:26
Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı | Video 22.05.2024 | 09:44
Şirvan’da minibüs şarampole yuvarlandı: 1’i ağır, 3 yaralı | Video 00:42
Şirvan’da minibüs şarampole yuvarlandı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video 22.05.2024 | 09:38
Bayramiç’te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 00:53
Bayramiç’te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 22.05.2024 | 08:57
İzmir’de silahlı yaralama şüphelisi kıskıvrak yakalandı | Video 00:10
İzmir'de silahlı yaralama şüphelisi kıskıvrak yakalandı | Video 22.05.2024 | 08:56
Çaldığı motosikletle kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı | Video 02:05
Çaldığı motosikletle kaçan şüpheli kovalamacayla yakalandı | Video 22.05.2024 | 08:57
34 ilde düzenlenen “Sibergöz-40” operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı | Video 01:03
34 ilde düzenlenen “Sibergöz-40” operasyonlarında 181 şüpheli yakalandı | Video 22.05.2024 | 08:54
Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular, o anlar kamerada 01:24
Hızla giden kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldular, o anlar kamerada 21.05.2024 | 23:23
Selen hemşirenin arkadaşı da 2 yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybetmiş | Video 07:41
Selen hemşirenin arkadaşı da 2 yıl önce benzer bir şekilde hayatını kaybetmiş | Video 21.05.2024 | 16:33
Başıboş köpekler kız öğrenciye böyle saldırdı | Video 01:04
Başıboş köpekler kız öğrenciye böyle saldırdı | Video 21.05.2024 | 16:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA