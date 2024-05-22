Tırdan dökülen malzeme zincirlemeye kazaya neden oldu: 11 yaralı | Video
Kayseri'de seyir halindeki tırın dorsesinden yola dökülen malzeme nedeniyle meydana gelen zincirleme trafik kazasında işçi servisi tır ile kamyonetin arasında kaldı. Kazada serviste bulunan 11 kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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