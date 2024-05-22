Kayseri’de kaçak etil alkol operasyonu: 3 bin 848 litre etil alkol ele geçirildi: 7 gözaltı | Video 22.05.2024 | 10:12 Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kaçak etil alkol üretilen bir adrese yapılan operasyonda 3 bin 848 litre etil alkol, 630 litre gliserin ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ve Teknik-Takip İzleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bir adreste kaçak etil alkol üretimi yapıldığını tespit edildi. Ekipler tarafından adrese yapılan operasyonda; 3 bin 848 litre etil alkol, 630 litre gliserin ve etil alkol yapımında kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.Olaya karışan 7 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.