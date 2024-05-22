Bayramiç’te motosikletten düşen 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde 15 yaşındaki Ege Zengin motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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