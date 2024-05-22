Narkotik köpeği 'Ateş' 7 kilo uyuşturucuyu buldu | Video 22.05.2024 | 11:28 Diyarbakır’dan Nevşehir’e uyuşturucu getirdiği belirlenen Azerbaycan uyruklu kadın Narkotik Polis köpeği Ateş'ten kaçamadı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların deşifresine yönelik Nevşehir - Kayseri karayolunda narkotik köpeği Ateş'in de katıldığı uygulama yaptı. Yapılan uygulama sırasında durdurulan şehirlerarası otobüste, Narkotik köpeği Ateş yaptığı aramada otobüsün bagaj bölümünde bulunan bir çantada uyuşturucu madde buldu. Bulunan çantanın Azerbaycan uyruklu Fatıma Curacı'ya ait olduğunu tespit eden polis ekipleri, şahsın yanında bulunan çantada yapılan aramada da uyuşturucu madde ele geçirdi. Şahsın valizinden ve yanında taşıdığı çantasından, piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon TL değerinde olan 7 kilo 158 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunda suçunu kabul eden Fatıma Curacı, uyuşturucuyu satmak için Diyarbakır'dan Nevşehir'e getirdiğini itiraf etti.Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Fatıma Curacı tutuklanarak cezaevine gönderildi.