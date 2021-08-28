Görevimiz Tehlike filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Görevimiz Tehlike ne zaman kaç yılında çekildi?

Aksiyon türündeki yapımlara ilgi duyanlar için bu akşam televizyonda Görevimiz Tehlike filmi yayınlanacak. Yönetmenliğini Brian De Palma üstlendiği yapımda Bir IMF (İmkansız Görev Gücü) görevinde olan, Jim Phelps ve ekibi, IMF ekibinin içine sızmış bir köstebeği ortaya çıkartmaya çalışıyorlardır. Peki, Görevimiz Tehlike filmi konusu nedir? Görevimiz Tehlike filmi oyuncuları kimler? İşte detaylar...

GÖREVİMİZ TEHLİKE KONUSU NE? (1996)

Bir IMF (İmkansız Görev Gücü) görevinde olan, Jim Phelps ve ekibi, IMF ekibinin içine sızmış bir köstebeği ortaya çıkartmaya çalışıyorlardır. Herşey yolunda giderken birden operasyon ters gitmeye başlar ve ekipte Ethan Hunt dışında herkes ölür. IMF merkezi hainin o olduğunu düşünüyordur ve ona bu yönde kanıtlar sunarlar. Fakat Ethan Hunt masum olduğunu biliyordur. Kendisini temize çıkarmak için kaçacaktır.

GÖREVİMİZ TEHLİKE OYUNCULARI KİM?

Tom Cruise, Jean Reno, Jon Voight