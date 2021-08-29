30 Ağustos’ta EFT yapılır mı? 30 Ağustos Pazartesi günü yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?

Ülke çapında resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankacılık işlemlerinin yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Resmi tatil ilan edilen milli ve dini bayramlar, EFT ve benzeri birçok bankacılık işlemi gecikmeli olarak tatil bitiminde gerçekleşiyor.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI?
Birçok kamu kurum ve kuruluşunun yanı sıra özel sektörde işyerleri 30 Ağustos'ta hizmet vermeyecek.
Bankalar da resmi tatillerde kapalı olan kurumlar arasında yer alıyor.
PAZARTESİ EFT VE HAVALE YAPILIR MI?
30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yani Pazartesi günü bankalar çalışmayacak. Öte yandan Resmi tatil olması sebebiyle bankacılık işlemlerinin de büyük bir kısmı yapılamayacak. EFT işlemleri de gün içerisinde gerçekleştirilemeyecek. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar ise 31 Ağustos Salı günü işlemlerini gerçekleştirebilecek. ATM'ler üzerinden para çekme, yatırma gibi birçok işlemi gerçekleştirmeniz ise mümkün.
Öte yandan FAST sistemi ile belirlenen sınırlar dahilinde para gönderimi yapmak mümkün.