30 Ağustos’ta EFT yapılır mı? 30 Ağustos Pazartesi günü yapılan EFT ne zaman hesaba geçer?

PAZARTESİ EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yani Pazartesi günü bankalar çalışmayacak. Öte yandan Resmi tatil olması sebebiyle bankacılık işlemlerinin de büyük bir kısmı yapılamayacak. EFT işlemleri de gün içerisinde gerçekleştirilemeyecek. İşlem yapmak isteyen vatandaşlar ise 31 Ağustos Salı günü işlemlerini gerçekleştirebilecek. ATM'ler üzerinden para çekme, yatırma gibi birçok işlemi gerçekleştirmeniz ise mümkün.

Öte yandan FAST sistemi ile belirlenen sınırlar dahilinde para gönderimi yapmak mümkün.