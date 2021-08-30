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Haberler Güncel Haberleri GSB kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kura sonuçları 2021
Giriş Tarihi: 30.8.2021 10:29

GSB kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kura sonuçları 2021

GSB kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kura sonuçları 2021

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 4 bin 346 personel alımı yapacağı geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Bakanlık bünyesinde temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi olarak istihdam edilecek personel için kura çekimi yapılacak. Başvuru işlemlerini tamamlayan on binlerce aday, “GSB işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?” diye araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanır sorusu da adayların günde minde. İşte GSB kura sonuçları tarihi 2021.

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için sonuç tarihi bekleniyor. Bakanlık ilanına başvuruda bulunan adaylar, GSB kura çekimi ne zaman yapılacak, işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak diye araştırıyor. GSB kura sonuçları 2021 yılı içinde açıklanacak ve alınacak personelin ilgili kadrolara yerleştirilmesi sağlanacak. İşe kura çekiminin yapılacağı tarih ve sonuç tarihi.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alımı kuram çekiminin hangi tarihte yapılacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 15 Eylül'de gerçekleştirilecek.

KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

GSB kura çekimi 15 Eylül Çarşamba günü yapılacak. Kura çekiminin yapılacağı gün ise ilerleyen günlerde Bakanlık tarafından duyurulacak. On binlerce kişinin başvuruda bulunduğu GSB temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi ilanına ilişkin sonuçlar açıklandığında sabah.com.tr'de yer alacak.

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GSB kura çekimi ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? GSB kura sonuçları 2021
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