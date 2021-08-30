Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için sonuç tarihi bekleniyor. Bakanlık ilanına başvuruda bulunan adaylar, GSB kura çekimi ne zaman yapılacak, işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak diye araştırıyor. GSB kura sonuçları 2021 yılı içinde açıklanacak ve alınacak personelin ilgili kadrolara yerleştirilmesi sağlanacak. İşe kura çekiminin yapılacağı tarih ve sonuç tarihi.

GSB İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, personel alımı kuram çekiminin hangi tarihte yapılacağını duyurdu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi 15 Eylül'de gerçekleştirilecek.