Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe kısa bir süre kala milyonlarca veli "İlkokul 1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni döneme başlamadan önce okul öncesi ve okul hayatına adım atacak binlerce minik uyum haftasıyla diğer sınıflara göre bir hafta erken başlayacak. Hal böyleyken detaylar da araştırma konusu haline geldi. Peki, ilkokul 1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor, anaokulu ve 1. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...
İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.
Anasınıfı ve 1. Sınıf kayıtları, okula başlama yaşı gelen öğrencilerin kayıtlı olduğu ikamet adresine göre sistem üzerinden otomatik gerçekleştiriliyor. Yalnızca çocukla ilgili gereken bilgilerin toplanması için velilerin okulun talep ettiği evrakları teslim etmesi gerekiyor.
Diğer sınıflar ise 6 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim yılına başlayacak, 21 Ocak 2022'de ise birinci dönem son bulacak. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.