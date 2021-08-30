Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe kısa bir süre kala milyonlarca veli "İlkokul 1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni döneme başlamadan önce okul öncesi ve okul hayatına adım atacak binlerce minik uyum haftasıyla diğer sınıflara göre bir hafta erken başlayacak. Hal böyleyken detaylar da araştırma konusu haline geldi. Peki, ilkokul 1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor, anaokulu ve 1. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...