Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Güncel Haberleri 1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor, anaokulu ve İlkokul 1. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi!
Giriş Tarihi: 30.8.2021 11:25 Son Güncelleme: 30.8.2021 11:25

1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor, anaokulu ve İlkokul 1. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi!

1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor, anaokulu ve İlkokul 1. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi!

Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarih için geri sayım sürerken uyum haftası kapsamında ilkokul 1. Sınıflar ve anaokulu öğrencileri normal tarihten daha önce okula başlayacak. Bu kapsamda binlerce veli “Çocuğum hangi okula gidecek?” sorusuyla beraber uyum haftasının başlayacağı tarih öncesinde kayıt sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni döneme ilişkin takvimi geçtiğimiz haftalarda netleştirmişti. Buna göre; ilkokul 1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor, anaokulu ve 1. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte konuya dair tüm detaylar...

Yeni eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihe kısa bir süre kala milyonlarca veli "İlkokul 1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor?" sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni döneme başlamadan önce okul öncesi ve okul hayatına adım atacak binlerce minik uyum haftasıyla diğer sınıflara göre bir hafta erken başlayacak. Hal böyleyken detaylar da araştırma konusu haline geldi. Peki, ilkokul 1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor, anaokulu ve 1. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? İşte detaylar...

1.SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK VE UYUM HAFTASI ZORUNLU MU?

İlkokul 1. sınıf ve anaokulu öğrencileri 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de okullarda olacak ve uyum eğitimleri gerçekleştirecek.

ANASINIFI VE 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN?

Anasınıfı ve 1. Sınıf kayıtları, okula başlama yaşı gelen öğrencilerin kayıtlı olduğu ikamet adresine göre sistem üzerinden otomatik gerçekleştiriliyor. Yalnızca çocukla ilgili gereken bilgilerin toplanması için velilerin okulun talep ettiği evrakları teslim etmesi gerekiyor.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Diğer sınıflar ise 6 Eylül Pazartesi günü eğitim öğretim yılına başlayacak, 21 Ocak 2022'de ise birinci dönem son bulacak. Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
1. Sınıflar ne zaman okula başlıyor, anaokulu ve İlkokul 1. Sınıflar için okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 MEB takvimi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA