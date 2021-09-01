Aile Babası konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte A Family Man - Aile Babası konusu ve oyuncu kadrosu!

Gerard Butler'ın başrolde yer aldığı Aile Babası filmi bu akşam ekranlara gelecek. Dikkat çekici konusuyla dram türünde yer alan bu film, Aile Babası konusu nedir, oyuncuları kimler gibi sorularla araştırılıyor. Ayrıca filmin IMDB puanı ve yapım yılı da merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Aile Babası – A Family Man filmi konusu ve oyuncu kadrosu.

AİLE BABASI KONUSU

Dane Jensen, Blackrock Recruiting adlı bir şirkette eleman alımından sorumlu bir insan kaynakları uzmanıdır. Kendisini teknik eleman avcısı olarak adlandıran Dane, şirkette yükselmek için fırsat kollayan, azimli bir çalışandır. Kariyer basamaklarını tırmanma fırsatına eriştiği bir anda çocuğu hastalanır. Dane bu noktada işi ve ailesi arasında bir tercih yapmak zorunda kalır.