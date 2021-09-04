TUS ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2021 TUS 2. dönem sınavı zaman yapılacak?

2021 yılı TUS 2. Dönem sınavı için vakit geldi çattı. Sınava hazırlanan pek çok aday, TUS ne zaman ve saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava ilişkin araştırmalar arasında, TUS sınav süresi de yer alıyor. TUS 2. Dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte Tıpta Uzman Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili merak edilenler.

2021 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

13-29 Temmuz tarihleri arasında başvuruları alınan TUS sınavı 5 Eylül'de (yarın) gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin düzenlediği 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavları önceden belirtilen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.