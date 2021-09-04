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Giriş Tarihi: 4.9.2021 10:53

TUS ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2021 TUS 2. dönem sınavı zaman yapılacak?

TUS ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2021 TUS 2. dönem sınavı zaman yapılacak?

Temmuz ayında başvuruları alınan TUS sınavı için nefesler tutuldu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) için hazırlıklarını tamamlayan adaylar, “TUS ne zaman ve saat kaçta başlayacak?” diye araştırıyor. Sınav sonuçlarının açıklanma tarihi de merak edilenler arasında yer alıyor. 2021 STS ve 2021 TUS 2. Dönem sınavı sınav süresi ile tarihi haberimizde.

2021 yılı TUS 2. Dönem sınavı için vakit geldi çattı. Sınava hazırlanan pek çok aday, TUS ne zaman ve saat kaçta başlayacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınava ilişkin araştırmalar arasında, TUS sınav süresi de yer alıyor. TUS 2. Dönem sınavı ne zaman yapılacak? İşte Tıpta Uzman Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili merak edilenler.

2021 TUS 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

13-29 Temmuz tarihleri arasında başvuruları alınan TUS sınavı 5 Eylül'de (yarın) gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin düzenlediği 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu ikinci dönem sınavları önceden belirtilen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İki oturumda gerçekleşecek olan sınavlardan ilki sabah oturumunda saat 10:15'te başlayacak. Öğleden sonra oturumu ise 14:45'te başlayacak. Her oturumda 120'şer soru sorulacak.

TUS SINAV SÜRESİ NE KADAR?

TUS Temel Tıp Bilimleri Testi 150 dakika sürecek. 10:15'te başlayan sınav 12:45'te bitecek. Klinik Tıp Bilimleri Testi de 150 dakika sürecek, 14:45'te başlayan sınav 17:15'te tamamlanacak.

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TUS ne zaman ve saat kaçta başlayacak? 2021 TUS 2. dönem sınavı zaman yapılacak?
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